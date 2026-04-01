Shania Vivi Armylia Putri
01 April 2026, 20.49 WIB

4 Zodiak Perlu Memprioritaskan Kebahagiaan, Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Kehidupan serba Cepat

Ilustrasi bahagia/freepik

JawaPos.com-Hidup itu naik turun, dan ada pula momen dimana semuanya terasa sangat berat.

Saat anda merasa semuanya hampir selesai, justru ada cobaan lain yang menghantam. Anggap hal itu sebagai pengingat, saat semuanya reda, anda perlu memberikan ruang pada diri sendiri untuk beristirahat.

Anda sudah melakukan yang terbaik, dan hal itu patut untuk dihargai. Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut ini perlu beristirahat sejenak untuk menarik napas, supaya kesehatan mental dan kebahagiaan mereka tetap ada. 

Aries penuh kekuatan, energi, dan semangat. Meskipun tidak takut pada tantangan, terkadang cobaan bisa membuat aries kewalahan dan frustasi. Mungkin anda saat ini sedang berada pada persimpangan hidup, dan bingung untuk memilih yang mana. Hal itu menjadi pengingat anda untuk lebih menghargai diri sendiri. Berikan waktu untuk berpikir, memahami situasi,dan mengedepankan intuisi. Masa depan bisa anda jalani dengan ritme dari diri sendiri.

Aquarius perlu percaya pada diri sendiri. Disaat terjebak konflik dan tekanan, sebenarnya anda sudah memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Izinkan diri anda untuk beristirahat di akhir pekan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sering kali anda merasa harus memegang kendali, dan hal itu wajar jika terasa melelahkan.

Libra sangat menjunjung keseimbangan. Namun, belakangan hidup libra terasa tidak seimbang. Perasaan stres dan cemas seolah datang di berbagai arah. Temukan hal kecil setiap hari yang bisa memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan anda. Jangan menciptakan hidup yang menyenangkan. Beri diri anda ruang dan inbestasikan untuk kebahagiaan diri sendiri.

Scorpio mungkin sering merasa tidak dipahami. Terutama perasaan mereka yang sangat dalam. Ini saatnya menarik napas dalam-dalam dan fokus pada hal-hal baik di dalam hidup. Memang penting untuk memproses emosi. Bersikaplah lembut pada diri sendiri, dan fokuslah pada hal-hal yang bisa anda kendalikan. Anda kuat, mandiri dan mampu. Semua tantangan akan datang dan pergi.

***

Editor: Novia Tri Astuti
