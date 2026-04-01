Cuma Modal Keberuntungan, 5 Shio Ini Diprediksi Jadi Orang Kaya Baru di Tahun 2026

Ilustrasi shio yang diprediksi menjadi orang kaya baru di tahun 2026. (freepik) JawaPos.com - Topik mengenai kekayaan dan keberuntungan memang selalu menarik perhatian, terlebih bagi mereka yang meyakini bahwa perjalanan hidup bisa dipengaruhi oleh shio dalam astrologi Tionghoa. Ada orang-orang yang terlihat lebih mudah meraih keberhasilan finansial, seolah keberuntungan selalu datang menghampiri mereka. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah semua itu sekadar kebetulan atau ada pola tertentu yang membuat mereka lebih unggul dalam mencapai kesuksesan? Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki energi kemakmuran yang lebih kuat. Mereka umumnya dikenal gigih bekerja, cerdas membaca peluang, serta kerap mendapatkan keberuntungan dalam urusan rezeki. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut memiliki potensi besar dalam hal finansial dan berpeluang menjadi sosok kaya baru.

1. Kuda

Orang-orang yang lahir di bawah shio Kuda dikenal sebagai individu yang penuh semangat, mandiri, dan selalu siap menghadapi tantangan.

Mereka memiliki energi luar biasa untuk mengejar impian dan tidak takut mengambil risiko.

Keberanian mereka dalam menghadapi rintangan dan kegigihan dalam bekerja keras membuat mereka kerap kali menemukan jalan menuju kesuksesan finansial.

Selain itu, mereka memiliki naluri bisnis yang tajam, mampu membaca tren pasar, dan tidak ragu mengambil keputusan besar.

Shio Kuda juga dikenal sebagai individu yang suka berinovasi dan tidak mudah menyerah.

Dengan sifat dinamis dan jiwa petualang yang mereka miliki, mereka cenderung menemukan peluang di tempat-tempat yang tidak disangka-sangka.

Dalam dunia bisnis atau investasi, mereka sering kali menjadi pelopor yang mampu mengubah keadaan menjadi lebih menguntungkan. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak miliarder yang lahir dengan shio ini.

Sebagai contoh, banyak pengusaha sukses dengan shio Kuda yang berani melangkah ke bidang yang belum banyak dilirik orang lain, seperti teknologi baru atau tren gaya hidup.