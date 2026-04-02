Ramalan Zodiak Mingguan bagi 12 Zodiak: Simak Peruntungan Karier, Keuangan, dan Asmaramu Pekan Ini

JawaPos.com — Minggu ini membawa dinamika baru dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan pribadi.

Pergerakan energi yang berubah menuntut setiap individu untuk lebih adaptif dalam mengambil keputusan dan membaca situasi. Tidak semua peluang datang dalam bentuk yang jelas, sehingga kepekaan menjadi faktor penentu.

Di sisi lain, keseimbangan antara logika dan emosi menjadi kunci penting. Banyak zodiak dihadapkan pada pilihan yang menguji prioritas, terutama antara kepentingan pribadi dan tuntutan lingkungan sekitar.

Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa memicu keputusan impulsif yang berdampak jangka panjang. Dilansir dari Horoscope World, Kamis (2/4), berikut ramalan mingguan untuk setiap zodiak:

Aries (21 Maret–19 April)

Komunikasi yang hangat membantu kerja tim berjalan lebih lancar dan berdampak positif pada karier. Keuangan cenderung stabil selama kamu bisa mengontrol pengeluaran. Dalam asmara, kejujuran jadi kunci hubungan yang lebih kuat. Hari baik Rabu. Warna kuning. Angka keberuntungan 8.

Taurus (20 April–20 Mei)

Fokus pada hal yang benar-benar penting membuat kepercayaan dirimu meningkat di tempat kerja. Keuangan tetap aman jika disiplin dan tidak boros. Dalam hubungan, momen sederhana justru terasa paling berarti. Hari baik Senin. Warna hijau tua. Angka keberuntungan 1.

Gemini (21 Mei–20 Juni)

