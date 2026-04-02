Takdirnya Hidup Enak, 9 Weton Ini Diramal Bakal Kaya Raya, Harta Berlimpah, dan Bahagia

JawaPos.com — Dalam tradisi Jawa kuno, kehidupan seseorang dipercaya berkaitan erat dengan perhitungan hari kelahiran atau weton.

Weton tidak hanya dipahami sebagai gabungan hari dan pasaran, tetapi juga dianggap mencerminkan energi yang memengaruhi perjalanan hidup seseorang. Dari perhitungan ini, berbagai aspek seperti rezeki, jodoh, hingga karakter diyakini dapat diperkirakan.

Salah satu sosok penting dalam kepercayaan tersebut adalah Dewi Sri, yang dikenal sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Ia dipercaya sebagai pelindung kehidupan, sehingga orang-orang yang berada dalam naungan energinya diyakini akan selalu dilimpahi rezeki.

Dalam primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang disebut sebagai “weton pilihan Dewi Sri”. Weton-weton ini dipercaya membawa keberuntungan besar, kelancaran rezeki, serta kehidupan yang penuh kebahagiaan.

Keberuntungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga mencakup ketenangan batin, hubungan yang harmonis, serta jalan hidup yang cenderung terbuka.