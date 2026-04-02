Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
None
03 April 2026, 02.33 WIB

Takdirnya Hidup Enak, 9 Weton Ini Diramal Bakal Kaya Raya, Harta Berlimpah, dan Bahagia

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Freepik)

JawaPos.com — Dalam tradisi Jawa kuno, kehidupan seseorang dipercaya berkaitan erat dengan perhitungan hari kelahiran atau weton.

Weton tidak hanya dipahami sebagai gabungan hari dan pasaran, tetapi juga dianggap mencerminkan energi yang memengaruhi perjalanan hidup seseorang. Dari perhitungan ini, berbagai aspek seperti rezeki, jodoh, hingga karakter diyakini dapat diperkirakan.

Salah satu sosok penting dalam kepercayaan tersebut adalah Dewi Sri, yang dikenal sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Ia dipercaya sebagai pelindung kehidupan, sehingga orang-orang yang berada dalam naungan energinya diyakini akan selalu dilimpahi rezeki.

Dalam primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang disebut sebagai “weton pilihan Dewi Sri”. Weton-weton ini dipercaya membawa keberuntungan besar, kelancaran rezeki, serta kehidupan yang penuh kebahagiaan.

Keberuntungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga mencakup ketenangan batin, hubungan yang harmonis, serta jalan hidup yang cenderung terbuka.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut sembilan weton yang diyakini memiliki keberuntungan luar biasa menurut ramalan tersebut.

1. Weton Minggu Legi 

Mereka yang lahir di Minggu Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang selalu membawa terang dalam hidupnya. 

Cahaya ini bukan hanya sekadar simbol spiritual, tetapi juga diyakini sebagai tanda bahwa jalan rezekinya selalu terbuka luas. 

Segala bentuk usaha yang mereka jalani umumnya tidak pernah jauh dari hasil, bahkan terkadang kejayaan datang dari arah yang sama sekali tidak pernah mereka perhitungkan sebelumnya.

Sosok Minggu Legi mudah disukai, baik di lingkungan kerja, pertemanan, maupun keluarga. 

Pesona yang mereka miliki membuat orang lain sering merasa nyaman untuk bekerja sama, membantu, atau sekadar berada di dekat mereka. 

Itulah sebabnya, keberuntungan sering kali hadir lewat jaringan sosial dan kepercayaan yang mereka bangun. 

Dalam pandangan primbon Jawa, mereka juga dianggap sebagai pribadi yang diberkahi Dewi Sri, dewi kemakmuran, sehingga hidupnya jarang benar-benar jauh dari kecukupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
3 Weton yang Bakal Alami Perubahan Finansial Besar di Tahun 2026, Hidupnya hingga Tua Nanti Ditentukan Sekarang - Image
Zodiak

3 Weton yang Bakal Alami Perubahan Finansial Besar di Tahun 2026, Hidupnya hingga Tua Nanti Ditentukan Sekarang

03 April 2026, 01.45 WIB

Rezeki Mengalir Bak Air Terjun, 3 Weton Ini Diberkahi Kekayaan Tanpa Batas - Image
Zodiak

Rezeki Mengalir Bak Air Terjun, 3 Weton Ini Diberkahi Kekayaan Tanpa Batas

02 April 2026, 17.33 WIB

Hidupnya Bergelimpangan Harta, 4 Weton Ini Bakal Dikejar Rezeki dan Kekayaan Seumur Hidup - Image
Zodiak

Hidupnya Bergelimpangan Harta, 4 Weton Ini Bakal Dikejar Rezeki dan Kekayaan Seumur Hidup

02 April 2026, 16.36 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore