7 Weton Ini Punya Kepribadian Paling Menyenangkan Orang Lain, Tak Heran Banyak Diperebutkan

Ilustrasi dua orang yang sedang tersenyum dan tertawa saat berinteraksi, menunjukkan adanya koneksi yang menyenangkan./Freepik
JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, weton bukan sekadar menandai hari lahir, tetapi juga mencerminkan karakter, keberuntungan, dan jalannya hidup seseorang.
Setiap kombinasi hari dan pasaran diyakini membawa energi yang berbeda, termasuk dalam hal hubungan sosial. Menurut Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dikenal memiliki karisma tinggi dan daya tarik luar biasa, sehingga mudah disukai, dihormati, bahkan diidolakan banyak orang.
Dari sinilah aliran rezeki mereka kian lancar, karena keberuntungan sering datang melalui pertemanan dan jaringan sosial yang luas. Tujuh weton istimewa ini biasanya ramah, pandai bergaul, dan mampu menjaga hubungan dengan baik. Mereka tahu bagaimana menempatkan diri, sehingga selalu terlihat menyenangkan di mata orang lain.
Tidak heran jika orang-orang di sekitar mereka dengan sukarela memberikan dukungan, membuka peluang kerja sama, atau membantu meraih kesuksesan. Rezeki yang diterima pemilik weton ini bukan hanya hasil kerja keras pribadi, tetapi juga buah dari koneksi sosial yang kuat. Semakin banyak teman yang dimiliki, semakin besar pula peluang mendapatkan berkah dan kemakmuran.
Lalu, weton apa saja yang dipercaya membawa pesona sosial luar biasa sekaligus keberuntungan dari relasi? Berdasarkan kanal YouTube Nawi Krama Tv, berikut tujuh weton dengan kepribadian menyenangkan yang sering menjadi favorit untuk dijadikan rekan dan relasi.
Orang yang lahir pada weton Sabtu Kliwon memiliki neptu 17 dan berada dalam naungan Lintang Pagelangan. Dalam primbon Jawa, lintang ini memberikan sifat lakune bumi yang berarti pribadi yang selalu memberi tanpa mengharapkan balasan.
Mereka dikenal berhati lembut, penuh welas asih, serta tak tega melihat orang lain dalam kesusahan. Kepribadian yang sabar, bijaksana, dan sopan membuat orang-orang merasa tenang ketika berada di dekatnya.
Selain itu, Sabtu Kliwon juga dikenal mudah tersentuh oleh kebaikan kecil. Tindakan mereka selalu terlihat tulus, sehingga auranya dipenuhi energi positif.
Banyak orang percaya bahwa Sabtu Kliwon memiliki aura pengasihan alami, yang menjadikannya sosok menenangkan sekaligus menyenangkan untuk dijadikan teman hidup maupun sahabat sejati.
Meski Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis, sejatinya mereka adalah pribadi berhati baik.
Orang dengan weton ini memiliki tutur kata yang menyejukkan, sikap ramah, serta mampu membuat orang lain merasa dihargai.
Mereka dikenal loyal, pekerja keras, dan suka menolong tanpa pamrih. Karakter dermawan dan berpikiran luas menjadikan mereka sering menjadi tempat bersandar bagi orang lain.