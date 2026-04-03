Ramalan Zodiak Gemini 3 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini mungkin membuat zodiak gemini merasa bingung dan tidak yakin, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Gemini dapat membuat keputusan besar setelah melakukan banyak pertimbangan.

Jangan khawatir, karena keputusan yang gemini buat akan tepat dan tidak mengecewakan. Beberapa masalah keluarga mungkin muncul, dan akan lebih baik untuk menjaga ketenangan pikiran tetap tenang, terlepas dari bagaimana situasinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 3 April 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Berhati-hatilah karena hubungan zodiak gemini mulai menunjukkan ketegangan akibat kurangnya komunikasi dan pertengkaran. Terkait karir, upaya gemini yang gigih dan efisiensi yang tinggi akan membuahkan hasil baik dengan cara yang tidak terduga.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang berbeda untuk menurunkan tingkat stres, seperti bergabung bersama kelompok terapi tawa. Terkait keuangan, ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang melibatkan tanah.

Cinta Gemini

Hubungan gemini mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Kurangnya komunikasi dan pertengkaran yang tidak perlu baru-baru ini, telah menyebabkan keretakan dengan pasangan.

Luangkan waktu hari ini untuk kembali terhubung satu sama lain. Gemini akan senang merasakan kedamaian dan keadaan normal kembali dalam hubungan.