Usahanya Berbuah Hasil, 4 Weton ini Diramalkan Bakal Kaya Raya dan Hidupnya Disegani

Ilustrasi weton yang diprediksi akan sukses dan kaya raya. (Freepik) JawaPos.com — Dalam tradisi Jawa, weton kerap dijadikan pedoman untuk melihat peruntungan seseorang, termasuk dalam hal rezeki dan kekayaan. Berdasarkan primbon Jawa, pada tahun 2026 diperkirakan ada beberapa weton yang akan mengalami lonjakan finansial yang signifikan, hingga membawa pemiliknya menuju kesuksesan dan kekayaan yang melimpah. Mengacu pada informasi dari kanal YouTube Nguri Jawen yang dikutip pada Jumat (3/4), terdapat empat weton yang diramalkan akan mencapai kekayaan tanpa batas.

1. Senin Legi

Senin Legi merupakan salah satu weton yang diprediksi akan memiliki banyak rezeki, sehingga siap menjadi kaya raya.

Orang yang lahir pada weton Senin Legi ini mampu menjadi kaya raya dan setia serta mempunyai sopan santun yang sangat luar biasa.

Selain memiliki Welas Asih, pemilik weton Senin Legi juga mempunyai jiwa dermawan yang dapat membantu siapapun yang membutuhkannya.

Dari sifat pendiamnya, pemilik weton ini juga suka mencari pengalaman baru. Tak hanya itu saja weton Senin Legi dalam rezeki akan selalu tumbuh dan tidak akan pernah pupus.

Bahkan weton Senin Legi akan sukses dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Hal ini karena pemilik weton Senin Legi memiliki tekad yang tinggi dan bisa meraih satu puncak kesuksesan hingga menjadi kaya-raya.

2. Senin Wage

Weton selanjutnya yang akan memiliki keberuntungan, teurtama dalam hal rezeki yang membuat mereka menjadi kaya raya, yaitu weton Senin Wage.

Pemilik weton Senin Wage ini memiliki hati yang sangat luar biasa. Dengan usaha yang terus dilakukan oleh weton Senin Wage ini akan membuat mereka mencapai puncak kesuksesan.