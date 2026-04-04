Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 4 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini sebaiknya menghindari bertindak gegabah atau orang lain menjaga jarak. Hal ini karena gemini merasa sedikit gelisah dan bingung. Sesuai dengan horoskop harian, gemini mungkin merasa kesal tentang beberapa hal dalam hidup.

Tetapi, cobalah untuk tetap tenang dan hindari membuat penilaian atau tindakan yang terburu-buru. Orang lain cenderung menilai berdasarkan perilaku gemini, terutama jika gemini bertindak tidak rasional.

Zodiak cancer mungkin akan mengalami perasaan frustrasi dan kebencian. Namun, cancer tidak boleh teralihkan oleh hal-hal kecil dan harus mempertimbangkan untuk mengelola situasi dengan kedewasaan. Tetaplah tenang, tidak peduli seberapa buruk keadaannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 4 April 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Berhati-hatilah karena zodiak gemini akan menghadapi rintangan dalam kehidupan romantis, karena mulai tidak sejalan dengan pasangan. Terkait karir, tingkatkan karir dengan berani bermimpi dan memasukkan ide-ide baru ke dalam pekerjaan.

Sementara itu, berikan penawar yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan dengan mempertahankan pandangan positif terhadap kehidupan. Terkait keuangan, ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang melibatkan tanah.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini akan menghadapi beberapa rintangan dalam kehidupan romantis. Hal ini karena gemini dan pasangan mulai tidak sejalan satu sama lain. Gemini mungkin baru-baru ini mengalami kesalahpahaman dan bahkan tidak menyadarinya.