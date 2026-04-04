3 Zodiak yang Mengalami Terobosan Sebelum Akhir April 2026, Capricorn Akan Menemukan Keseimbangan antara Pekerjaan dan Kehidupan Pribadi

JawaPos.com - Tiga zodiak mengalami terobosan sebelum akhir April 2026 yang mengubah segalanya bagi mereka, dengan cara yang baik.

Astrolog Vanessa Somuayina menjelaskan bagaimana astrologi bulan itu menguntungkan tanda-tanda ini secara khusus.

Menurut Somuayina, Bulan Purnama pada 1 April akhirnya mengembalikan keseimbangan sebelum Uranus, planet perubahan tak terduga, memasuki tanda baru setelah menghabiskan tujuh tahun di Taurus.

Meskipun Somuayina memperingatkan bahwa "orang-orang akan mengatakan bahwa Anda telah berubah" pada saat bulan ini berakhir, " Anda akan belajar untuk menyukainya karena inti dari hidup adalah untuk tumbuh, berubah, dan berubah." Dilansir dari yourtango pada Sabtu (4/4), berikut 4 zodiaknya:

1. Taurus

Taurus, ini merupakan tahun yang menantang bagi Anda. Uranus, planet pergolakan, telah memaksakan perubahan pada Anda sejak memasuki tanda Anda pada tahun 2018.

Tetapi energi kacau ini meninggalkan tanda Anda untuk selamanya pada akhir April 2026, mengubah segalanya menjadi lebih baik saat Anda akhirnya merasakan stabilitas yang telah lama Anda idamkan.

Anda mengalami terobosan di awal bulan saat Bulan Purnama terbit di Libra pada 1 April. Menurut peramal Jeanne Graye, energi ini membuat Anda menyesuaikan diri dengan tanggung jawab dan rutinitas Anda.