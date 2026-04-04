Shania Vivi Armylia Putri
04 April 2026, 18.14 WIB

4 Zodiak yang Menyukai Asmara Penuh Petualangan, Paling Anti dengan Hubungan Membosankan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak ini cenderung mendambakan pasangan yang mampu mengajak mereka menjelajahi sisi petualangan di dalam hidup.

Keempatnya tidak puas saat mereka hanya berada di dalam hubungan biasa saja. Mereka ingin kisah cinta yang berdebar, spontan, dan penuh sensasi.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah zodiak yang paling anti berada di dalam hubungan yang membosankan. 

Aries mencari pasangan yang bisa membangkitkan jiwa petualangan mereka. Aries lebih menginginkan pasangan yang spontan. Jantung aries akan berdetak untuk sensasi, kejar-kejaran, dan momen yang tidak terlupakan

Gemini mendambakan pasangan yang bisa menantang mereka. Gemini juga haus akan variasi. Jika anda ingin menaklukkan hati gemini, anda harus membuat gemini terus merasa penasaran. Gemini tertarik dengan misteri yang membuat mereka penasaran. 

Gemini butuh keseruan terus menerus. Sagittarius memiliki love language petualangan, dan keseruan saat diajak pasangan ke tempat-tempat baru. Jika anda memahami hati sagittarius, maka mereka sangat ingin menjelajahi hidup bersama pasangan. 

Scorpio mencari koneksi yang lebih dari sekedar kedekatan fisik, emosi, dan cinta yang memabukkan. Mereka mendambakan pasangan yang bisa menantang, mendorong batas, dan menjaga api cinta tetap menyala. Scorpio menginkan jiwa yang disatukan di dalam percintaannya. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Mau Balikan Sama Mantan? Pikirkan 3 Hal Ini Dulu Agar Tidak Patah Hati Lagi - Image
Kepribadian

Mau Balikan Sama Mantan? Pikirkan 3 Hal Ini Dulu Agar Tidak Patah Hati Lagi

06 April 2026, 17.09 WIB

Ramalan Cinta Minggu Ini 6-12 April 2026: Ada Kesempatan Romantis hingga Kehidupan Asmara Makin Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Cinta Minggu Ini 6-12 April 2026: Ada Kesempatan Romantis hingga Kehidupan Asmara Makin Hangat

05 April 2026, 15.17 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan bagi 12 Zodiak: Simak Peruntungan Karier, Keuangan, dan Asmaramu Pekan Ini - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Mingguan bagi 12 Zodiak: Simak Peruntungan Karier, Keuangan, dan Asmaramu Pekan Ini

02 April 2026, 17.54 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

