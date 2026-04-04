4 Zodiak yang Menyukai Asmara Penuh Petualangan, Paling Anti dengan Hubungan Membosankan

JawaPos.com-Empat zodiak ini cenderung mendambakan pasangan yang mampu mengajak mereka menjelajahi sisi petualangan di dalam hidup.

Keempatnya tidak puas saat mereka hanya berada di dalam hubungan biasa saja. Mereka ingin kisah cinta yang berdebar, spontan, dan penuh sensasi.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah zodiak yang paling anti berada di dalam hubungan yang membosankan.

Aries

Aries mencari pasangan yang bisa membangkitkan jiwa petualangan mereka. Aries lebih menginginkan pasangan yang spontan. Jantung aries akan berdetak untuk sensasi, kejar-kejaran, dan momen yang tidak terlupakan

Gemini

Gemini mendambakan pasangan yang bisa menantang mereka. Gemini juga haus akan variasi. Jika anda ingin menaklukkan hati gemini, anda harus membuat gemini terus merasa penasaran. Gemini tertarik dengan misteri yang membuat mereka penasaran.

Sagittarius

Gemini butuh keseruan terus menerus. Sagittarius memiliki love language petualangan, dan keseruan saat diajak pasangan ke tempat-tempat baru. Jika anda memahami hati sagittarius, maka mereka sangat ingin menjelajahi hidup bersama pasangan.

Scorpio

Scorpio mencari koneksi yang lebih dari sekedar kedekatan fisik, emosi, dan cinta yang memabukkan. Mereka mendambakan pasangan yang bisa menantang, mendorong batas, dan menjaga api cinta tetap menyala. Scorpio menginkan jiwa yang disatukan di dalam percintaannya.