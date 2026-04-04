04 April 2026, 20.59 WIB

Jadi Orang Kaya Sungguhan, 4 Shio Ini Diprediksi Kekayaannya Tidak Ada yang Menandingi di Tahun 2026

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Tahun 2026 diperkirakan menjadi masa penuh keberuntungan besar bagi sejumlah Shio, bukan sekadar hoki biasa.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, beberapa Shio diramalkan akan memperoleh rezeki yang melimpah, peluang yang terbuka luas, serta kesempatan untuk mencapai kondisi finansial yang sangat mapan.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Rezeki & Hoki pada Sabtu (4/4), ada empat Shio yang diprediksi memiliki tingkat kekayaan yang sulit disaingi sepanjang tahun 2026.

1.       Shio Naga

Shio Naga adalah simbol kekuatan dan kejayaan, di tahun 2026 energi Shio Naga menyala penuh, kepercayaan diri meningkat, keputusan menjadi lebih tegas, dan langkah menjadi lebih berani. Rezeki Shio Naga datang dari banyak arah, mulai dari pekerjaan, bisnis, relasi, dan ide mereka yang dulu dianggap terlalu besar.

Pemilik Shio Naga tidak lagi menegejar peluang karena peluang justru datang mencari Shio Naga, orang mulai mempercayai Shio Naga, lingkungan mulai menghormati Shio Naga, dan nama Shio Naga menjadi nilai.

Namun dibalik semua itu, Shio Naga juga diuji, ujian terbesar mereka adalah kesombongan. Jika Shio Naga lupa bersyukur, maka rezeki bisa berubah menjadi pelajaran, jika Shio Naga tetap rendah hati tahun 2026 bisa menjadi awal kejayaan panjang.

2.       Shio Tikus

Shio Tikus adalah simbol kecerdasan  dan ketepatan, di tahun 2026 insting Shio Tikus bekerja sangat tajam. Shio ini tahu kapan harus bergerak, tahu kapan harus menunggu, dan tahu kapan harus menunggu keputusan besar.

Rezeki Shio Tikus tidak selalu datang dengan suara keras, tetapi datang konsisten, datang stabil, dan terus bertambah. Sedikit demi sedikit Shio Tikus akan membangun kekayaan, sedikit demi sedikit Shio Tikus membangun kekuatan finansial.

Hidup Shio Tikus terasa lebih terkontrol, lebih terarah, dan lebih aman. Namun, Shio Tikus harus belajar berani karena tahun 2026 atau tahun melompat. Jika terlalu lama bermain aman, Shio Tikus bisa kehilangan peluang besar.

3.       Shio Kuda

Shio Kuda adalah simbol perjuangan, tahun 2026 perjuangan Shio Kuda dibayar lunas. Apa yang dulu terasa berat kini terasa ringan, apa yang dulu terasa jauh kini terasa dekat.

Rezeki Shio Kuda datang dari kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Shio Kuda tidak menjadi kaya karena keberuntungan semata, Shio Kuda menjadi kaya karena tidak pernah berhenti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
