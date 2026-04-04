Ramalan Lengkap 12 Zodiak Besok Minggu 5 April 2026: Mulai dari Aries hingga Pisces

JawaPos.com – Mulai hari Minggu 5 April 2026, energi bintang membawa nuansa yang cukup dinamis dan meminta semua zodiak untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi.

Ramalan bintang hari ini hadir lengkap untuk memperingatkanmu bahwa meski energi hari ini tinggi, kehati-hatian tetap menjadi kunci utama keberuntungan besok.

Beberapa zodiak akan merasakan hoki dalam hal semangat kerja yang menggebu dan peluang sosial yang menarik jika mereka mampu mengendalikan energinya dengan bijak.

Dilansir dari laman The Kit pada Sabtu (4/4), dijelaskan mengenai ramalan lengkap 12 zodiak dari Aries hingga Pisces besok Minggu 5 April 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Hari ini kamu mudah terjebak dalam keyakinan bahwa caramu adalah satu-satunya cara yang benar, dan sikap ini bisa dengan mudah memicu perselisihan yang tidak perlu.

Lakukan yang terbaik untuk melindungi barang-barang berhargamu dari kemungkinan kehilangan, pencurian, atau kerusakan yang bisa datang tanpa peringatan apapun hari ini.

Periksa ulang kondisi perbankan, keuangan, dan properti bersama karena ada potensi kejutan yang muncul, lalu eksplorasi berbagai kemungkinan baru yang menarik malam ini.

2. Taurus (20 April – 20 Mei)