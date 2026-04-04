Makin Lama Makin Tajir, 7 Weton Ini Diberkahi Rezeki yang Melimpah dari Awal hingga Akhir

Ilustrasi Dapat Rezeki (Freepik) JawaPos.com - Ada orang yang sejak lahir tampak selalu beruntung, seolah hidupnya dipenuhi kemudahan. Setiap langkah membuka peluang, usaha yang dilakukan membuahkan hasil lebih, bahkan saat menghadapi kesulitan pun sering datang bantuan yang tak terduga. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, hal ini sering dikaitkan dengan weton, yaitu kombinasi hari lahir dan pasaran yang diyakini berpengaruh pada perjalanan hidup seseorang. Mengacu pada kanal YouTube Primbon Cirebon, pembahasan ini akan mengulas tujuh weton yang dipercaya memiliki rezeki melimpah sepanjang hidup. Bahkan, seiring bertambahnya usia, keberkahan mereka disebut semakin besar. Ibarat pohon yang kian tua semakin rimbun, mereka tidak hanya memberi manfaat, tetapi juga terus menghasilkan “buah” kemakmuran tanpa henti.

1. Weton Jumat Legi

Orang yang lahir di weton Jumat Legi dipercaya memiliki aura keberuntungan yang sangat kuat.

Sejak muda, mereka sering dipertemukan dengan banyak orang yang baik hati dan mau membantu, meski perjalanan finansialnya tidak selalu mulus.

Ada kalanya mereka mengalami pasang surut dalam ekonomi, bahkan harus berjuang keras untuk membangun kestabilan.

Namun, kesabaran dan sifat rendah hati mereka membuat jalan rezeki selalu terbuka.

Seiring bertambahnya usia, rezeki mereka justru semakin deras. Mereka termasuk tipe yang sering mendapat dukungan, baik berupa kepercayaan, peluang, maupun modal dari orang-orang yang percaya dengan kejujuran mereka.

Jumat Legi juga dikenal membawa keberkahan dalam setiap langkah, sehingga usaha kecil sekalipun bisa berkembang pesat.

Banyak yang percaya, semakin tua orang dengan weton ini akan semakin makmur.

Mereka berpotensi menikmati masa senja dalam keadaan yang tenang, mewah, dan serba berkecukupan.