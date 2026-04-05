Tak Disangka-sangka, 4 Shio Ini Diprediksi Bakal Mengalami Lompatan Kekayaan yang Besar

Ilustrasi shio dalam astrologi Tionghoa yang diprediksi mengalami lonjakan kekayaan besar di tahun Kuda Api 2026. (Freepik) JawaPos.com – Dalam perjalanan hidup, terkadang ada saat-saat ketika keberuntungan datang secara tak terduga. Bagi beberapa orang, hal ini bisa berupa peluang usaha yang muncul tiba-tiba, peningkatan pendapatan yang tidak direncanakan, hingga rezeki tak terduga yang datang begitu saja. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat waktu-waktu tertentu ketika energi keberuntungan lebih berpihak pada shio tertentu dibandingkan yang lain. Mengutip kanal YouTube Naura Kom, jika Anda termasuk dalam salah satu dari tujuh shio berikut, ada kemungkinan besar keberlimpahan dan kesuksesan akan segera menghampiri Anda.

1. Shio Anjing

Orang yang lahir di bawah naungan shio Anjing dikenal memiliki karakter yang jujur, setia, dan penuh integritas.

Mereka adalah individu yang selalu mengutamakan keadilan dan tidak ragu untuk membela kebenaran, bahkan jika itu berarti harus menghadapi risiko besar.

Kepribadian mereka yang dapat dipercaya sering kali menjadikan mereka sebagai tempat curhat dan panutan dalam lingkungan sosial maupun profesional.

Selama beberapa tahun terakhir, banyak pemilik shio Anjing yang telah bekerja keras dalam diam, membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mereka.

Tahun ini, usaha yang mereka tanam selama ini akhirnya mulai membuahkan hasil. Keuangan mereka berpotensi meningkat secara signifikan, baik melalui promosi di tempat kerja, kenaikan gaji, maupun keberhasilan dalam bisnis yang mereka rintis.

Kejujuran mereka yang menjadi ciri khas akhirnya menarik berbagai peluang menguntungkan, termasuk kerja sama bisnis yang solid atau investasi yang memberikan keuntungan besar.

Meski demikian, shio Anjing juga perlu berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka.

Kecenderungan mereka untuk terlalu dermawan bisa membuat mereka lengah dalam menabung atau menginvestasikan uang dengan bijak.