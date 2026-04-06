Shania Vivi Armylia Putri
06 April 2026, 19.06 WIB

4 Zodiak yang Perlu Sedikit Chill, Kerap Mengalami Kekhawatiran Terhadap Berbagai Kemungkinan Buruk yang Terjadi

Ilustrasi seseorang yang khawatir/freepik

JawaPos.com-Beberapa orang secara alami lebih optimis. Mereka mampu melihat sisi terang dan menantikan hal-hal baik di masa depan.

Namun, ada juga zodiak yang cenderung pesimis, sehingga sulit menikmati momen karena mereka terlalu khawatir dengan apa yang terjadi kedepannya. 

Berikut adalah empat zodiak yang merasa sesuatu hal buruk akan terjadi.

Taurus adalah tipe overthinker, mereka sering merasa sesuatu yang buruk akan terjadi dalam waktu dekat. Anda khawatir akan berakhir kecewa. Anda terlalu takut hal buruk terjadi pada anda. Anda jarang memberi diri sendiri kesempatan untuk berbahagia, bersemangat, atau menantikan hari esok.

Virgo sering hidup di masa lalu atau masa depan. Anda terus memikirkan kesalahan yang terjadi kemarin atau kemungkinan kesalahan di masa depan. Akibatnya anda sulit menikmati momen saat ini, bahkan saat momen indah terjadi, anda khawatir suatu hari nanti semua orang yang anda sayangi pergi. 

Bahkan, disaat hidup scorpio berjalan dengan baik, anda tetap merasa sesuatu. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada yang menghitung jumlah hal baik dan buruk di dalam hidup anda agar seimbang. Dengan terus mengharapkan yang terburuk, anda justru membuat diri anda semakin overthinking. 

Capricorn termasuk sosok yang sinis. Mereka sulit menerima orang-orang baik yang datang ke dalam hidup anda, karena curiga dengan niat mereka. Anda selalu khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Anda tidak ingin menggantungkan kebahagiaan atau kesuksesan pada orang lain. 

