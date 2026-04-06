3 Shio yang Rezekinya Tidak akan Pernah Putus di Tahun Kuda Api, Sepanjang 2026 Selalu Banyak Duit

JawaPos.com - Menurut ramalan astrolog, tahun kuda api penuh dengan kejutan dan hal tak terduga lainnya.

Di samping banyak hal yang mengagetkan, akan tetapi hal-hal baik yang menggembirakan juga hadir dalam periode tersebut.

Salah satu kabar gembira yang datang diyakini beruba rezeki tak terputus yang akan dinikmati oleh sebagian orang.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan rezekinya tidak akan pernah putus di tahun kuda api karena sepanjang tahun 2026 selalu banyak duit.

1. Shio Monyet

Bila ada yang hidupnya mengalami banyak perubahan di tahun 2026, maka salah satu di antaranya yaitu mereka yang bershio monyet.

Di tahun kuda api, mereka yang lahir dengan shio ini dikatakan akan memperoleh serangkaian keberuntungan.

Salah satu hal baik yang bisa didapatkan adalah rezeki yang selalu datang tidak peduli apa pun keadaanya.

Meskipun situasi kadang tidak menentu, akan tetapi rezeki selalu saja bisa sampai apa pun yang terjadi.