3 Zodiak yang Memiliki Kekhawatiran Akan Ditinggalkan, Membatasi Interaksi Sosial untuk Melindungi Dirinya

Ilustrasi abandonment issue/freepik
JawaPos.com-Tiga zodiak berikut ini cenderung membatasi dirinya. Mereka takut berhubungan terlalu dekat dengan orang lain.
Ketakutan mereka berdasarkan rasa khawatir dan krisis kepercayaan. Rasa takut untuk ditinggalkan inilah yang membuat keempat zodiak ini membatasi lingkar pertemanan mereka.
Berikut adalah daftar zodiak yang memiliki kekhawatiran akan ditinggalkan.
Aries
Aries takut ditinggalkan oleh pasangannya. Mereka takut jika ada seseorang yang benar-benar mengenal mereka, memahami siapa mereka sebenarnya, terutama sisi terdalam dan paling rentan yang mereka anggap memalukan. Mereka tidak mudah terbuka, dan cenderung menjaga jarak, serta sulit membiarkan orang lain masuk ke dalam hidupnya.
Pisces
Pisces kesulitan terbuka dan mempercayai orang lain. Mereka sulit menurunkan tembok dan membiarkan seseorang menjadi sangat dekat lalu kehilangan koneksi itu. Mereka tidak ingin mencintai seseorang sedalam itu. Mereka belum siap menghadapi rasa sakit sebesar itu.
Sagittarius
Sagittarius sering menempatkan harga diri dan kepercayaan dirinya pada penilaian orang lain. Mereka juga cenderung percaya bahwa ditinggalkan adalah hal yang sangat mungkin terjadi pada mereka. Akibatnya, sagittarius sering cepat menyimpulkan bahwa mereka sedang ditinggalkan setiap kali mereka tidak diinginkan atau tidak dicintai.
