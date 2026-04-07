3 Zodiak Ini Pilih Hidup Sendiri daripada Terjebak Bersama Pasangan Toxic yang Selalu Makan Hati

Ilustrasi hidup single/freepik
JawaPos.com-Tiga zodiak berikut ini memilih jalan sendiri daripada harus terjebak di dalam rasa sakit hati bersama orang lain.
Kebanyakan dari mereka lebih mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari kebahagiaan, dan bukan kebahagiaan pada cinta atau pasangan di dalam hidupnya.
Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak ini jauh lebih siap hidup sendiri daripada menghadapi risiko patah hati.
Virgo
Virgo sangat keras dalam mengkritik diri sendiri. Mereka memilih sendiri daripada menghadapi patah hati, karena saat terluka pikiran virgo akan terus berputar dan menyakinkan diri bahwa semua ini terjadi karena kesalahan mereka. Oleh karena itu, virgo cenderung menghindari cinta dan hanya mengandalkan diri sendiri.
Capricorn
Capricorn adalah pribadi yang pekerja keras, keras kepala, dan penuh tekad. Fokus utama mereka adalah karier dan pencapaian hidup, bukan cinta dan hubungan. Saat sedang sakit hati, mereka bisa kehilangan motivasi dan semangat untuk mengejar tujuan hidup lainnya.
Aquarius
Aquarius dikenal mandiri dan berpikiran bebas. Mereka lebih suka menghabiskan waktu dan energi untuk membantu orang lain atau membangun nama mereka sendiri. Aquarius juga cukup terutup. Mereka akan menarik diri menyendiri, serta mengubur perasaan tersebut sampai akhirnya hilang sendiri.
