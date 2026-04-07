4 Zodiak yang Mudah Jenuh dengan Perasaannya Sendiri Meskipun Mencintai dengan Sepenuh Hati

Ilustarsi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Sebagian dari kita jatuh cinta dengan niat yang jelas. Sementara yang lain justru mencintai dengan sembrono.
Keempat zodiak ini mencintai pasangannya dengan tulus. Namun, saat berada di dalam hubungan mereka sulit memahami apa makna cinta itu sendiri.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini masih harus belajar soal cinta meskipun sudah berada di dalam hubungan yang serius.
Aries
Aries sering menjadi pihak yang memulai ubungan, menjalani segalanya dengan semangat yang memikat. Namun, keininan terus menerus terkadang membuat mereka mudah berubah. Perasaan aries bisa memudr. Mereka juga terburu-buru saat berada di dalam hubungan.
Gemini
Gemini mencari koneksi yang dalam saat mencintai. Mereka tertarik pada berbagai sudut pandang, dan cinta mereka tumbuh dari proses belajar dan berkembang. Tanpa sadar, mereka mengabaikan perasaan pasangan karena lebih fokus pada kecocokan intelektual, dibandingkan secara emosional.
Libra
Libra berusaha menciptakan hubungan yang adil, setara, dan penuh rasa ingin menghargai. Libra akan mengerahkan segalanya demi menjaga kedamaian, bahkan menghindari konflik. Ironisnya, fokus berlebih ini bisa membuat mereka menekan perasaan sendiri demi menjaga hubungan dengan baik.
Sagittairus
Sagittarius mencintai dengan sudut pandang luas. Mereka mencari pasangan yang bisa menemani mereka setiap saat. Tantangannya muncul disaat sagittarius ingin memperoleh kebebasan. Tanpa sadar, mereka terlihat cuek atau menjaga jarak secara emosional yang membuat pasangan merasa diabaikan.
***
Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik