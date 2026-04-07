Shania Vivi Armylia Putri
07 April 2026, 23.12 WIB

4 Zodiak yang Mudah Jenuh dengan Perasaannya Sendiri Meskipun Mencintai dengan Sepenuh Hati

Ilustarsi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Sebagian dari kita jatuh cinta dengan niat yang jelas. Sementara yang lain justru mencintai dengan sembrono.

Keempat zodiak ini mencintai pasangannya dengan tulus. Namun, saat berada di dalam hubungan mereka sulit memahami apa makna cinta itu sendiri.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini masih harus belajar soal cinta meskipun sudah berada di dalam hubungan yang serius.

Aries sering menjadi pihak yang memulai ubungan, menjalani segalanya dengan semangat yang memikat. Namun, keininan terus menerus terkadang membuat mereka mudah berubah. Perasaan aries bisa memudr. Mereka juga terburu-buru saat berada di dalam hubungan.

Gemini mencari koneksi yang dalam saat mencintai. Mereka tertarik pada berbagai sudut pandang, dan cinta mereka tumbuh dari proses belajar dan berkembang. Tanpa sadar, mereka mengabaikan perasaan pasangan karena lebih fokus pada kecocokan intelektual, dibandingkan secara emosional.

Libra berusaha menciptakan hubungan yang adil, setara, dan penuh rasa ingin menghargai. Libra akan mengerahkan segalanya demi menjaga kedamaian, bahkan menghindari konflik. Ironisnya, fokus berlebih ini bisa membuat mereka menekan perasaan sendiri demi menjaga hubungan dengan baik.

Sagittarius mencintai dengan sudut pandang luas. Mereka mencari pasangan yang bisa menemani mereka setiap saat. Tantangannya muncul disaat sagittarius ingin memperoleh kebebasan. Tanpa sadar, mereka terlihat cuek atau menjaga jarak secara emosional yang membuat pasangan merasa diabaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
