Keberuntungan Berpihak Padanya, 5 Shio Ini Berpeluang Mendapatkan Rezeki dari Arah yang Tak Disangka

3 Shio yang Dapat Banyak Rezeki dari Arah Tak Terduga di Tahun 2026 JawaPos.com - Rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga. Di tahun 2026, diperkirakan ada sejumlah shio yang akan memperoleh keberuntungan besar, terutama dalam hal keuangan. Berdasarkan ramalan astrologi Tionghoa, beberapa shio diyakini akan mendapatkan “harta karun” berupa rezeki dalam waktu dekat. Bentuknya bisa beragam, mulai dari bonus besar, usaha yang tiba-tiba berkembang pesat, hingga peluang emas yang membawa kehidupan lebih makmur dan sejahtera. Mengacu pada kanal YouTube Naura Kom pada Selasa (7/4), ada lima shio yang diprediksi akan memperoleh keberuntungan finansial tersebut.

1. Shio Tikus

Shio pertama yang diprediksi akan mendapatkan banyak rezeki tanpa disangka-sangka pada tahun 2026, yaitu Shio Tikus.

Khusus yang lahir pada tahun 1972 elemen air, 1984 elemen kayu, 1996 elemen api, dan tahun 2008 elemen tanah.

Orang yang lahir pada tahun Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan tekun. Tahun ini keberuntungan besar akan datang dari arah yang tidak terduga, seperti adanya proyek tambahan yang akan membuahkan hasil yang besar atau investasi kecil yang kini berlipat ganda nilainya.

Kejutan rezeki tersebut akan memberikan dorongan besar bagi keuangan pemilik Shio Tikus.

2. Shio Kerbau

Selanjutnya, yaitu Shio Kerbau yang diprediksi akan memiliki rezeki besar di tahun 2026. Khusus yang dilahirkan pada tahun 1961, 1973 elemen air, 1985 elemen elemen kayu, 1997 elemen api, dan tahun 2009 elemen tanah.

Shio Kerbau terkenal dengan sifat kerja keras dan kesabaran mereka. Tahun 2026 ini, usaha yang dimiliki oleh Shio Kerbau selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil.

Selain itu, pemilik Shio Kerbau akan mendapatkan warisan atau proyek besar di tempat kerja. Rezeki tak terduga ini akan memberikan stabilitas keuangan dan ketenangan pikiran.