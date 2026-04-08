Ramalan Cinta dan Hubungan Zodiak Besok Kamis 9 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com – Ramalan bintang untuk besok, Kamis 9 April 2026, menghadirkan energi yang menarik bagi enam tanda zodiak dalam urusan cinta dan hubungan.

Mulai dari Libra hingga Pisces, setiap zodiak mendapatkan pengaruh bintang yang berbeda-beda dalam kehidupan asmara mereka.

Bagi kamu yang sedang menjalin hubungan maupun masih melajang, pergerakan bintang besok menjanjikan momen-momen bermakna yang sayang untuk dilewatkan.

Scorpio dan Sagitarius disebut akan merasakan kedekatan emosional yang lebih dalam bersama pasangan di hari itu.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Rabu (8/4), dijelaskan mengenai ramalan cinta dan hubungan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces besok Kamis 9 April 2026.

1. Libra (23 September – 23 Oktober)

Energi asmara Libra terasa semakin kuat dengan kedalaman perasaan yang datang tiba-tiba dan mengejutkan.

Bagi yang masih sendiri, pertemuan dengan calon pasangan bisa terjadi di tempat-tempat bernuansa intelektual dan seni.

Toko buku, galeri seni, atau diskusi filsafat bisa menjadi tempat di mana percikan ketertarikan tumbuh secara alami.