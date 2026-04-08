Rezekinya Lancar, 5 Weton Ini Punya Kepribadian Baik yang Mengantarkannya ke Kejayaan

Ilustrasi Puncak Karier dan Kejayaan Hidup (Freepik) JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, kecerdasan seseorang tidak hanya dilihat dari kemampuan intelektual, tetapi juga dari sikap dan kepribadian yang mampu menarik rezeki. Beberapa weton dipercaya memiliki kepribadian istimewa, sehingga hidup mereka sering dipenuhi keberuntungan dan kemudahan dalam meraih rezeki. Perpaduan antara pola pikir yang tajam, ketekunan, dan kecerdasan emosional membuat mereka tidak hanya sukses, tetapi juga menginspirasi. Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Rabu (8/4), terdapat lima weton yang dianggap terlahir cerdas dan memiliki kelancaran rezeki berkat kepribadian tersebut.

1. Rabu Pahing

Weton ini memiliki neptu sebesar 16, yang merupakan kombinasi dari nilai hari Rabu (7) dan pasaran Pahing (9), berada di bawah naungan Lakuning Banyu dan Tunggak Semi. Kepribadiannya yang tenang dan tidak mudah terpancing amarah menjadi ciri khas yang menonjol dalam kesehariannya.

Sifat rendah hati dan kemampuan beradaptasi yang tinggi membuatnya mampu menciptakan suasana menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Berkat karakternya yang tulus dan cerdas, ditambah dengan keberadaannya di bawah pertemuan Cakra dan jantung, membuat aliran rezekinya selalu lancar dan mampu membawa keberuntungan bagi keluarganya.

2. Kamis Kliwon

Dengan neptu 16 yang didapat dari kombinasi hari Kamis (8) dan pasaran Kliwon (8), berada dalam naungan Waseso Segoro. Kecerdasan di atas rata-rata menjadi modal utamanya dalam menjalin relasi dan menyelesaikan berbagai tantangan kehidupan.

Pribadi yang periang dan pekerja keras ini memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, membuatnya mudah diterima dalam berbagai lingkungan sosial. Sifatnya yang dapat dipercaya dalam menjaga rahasia, ditambah dengan wawasan yang luas, membuatnya disegani banyak orang dan diberkahi dengan rezeki melimpah.

3. Sabtu Pon

Memiliki neptu 16 yang berasal dari nilai hari Sabtu (9) dan pasaran Pon (7), berada di bawah naungan Lakuning Banyu dan Tulus Banyu, serta dianugerahi kekuatan Sabdo Pandit Ratu.

Spiritualitasnya yang matang tercermin dari kemampuannya memaafkan orang lain dan membalas keburukan dengan kebaikan. Jiwa penolong yang tulus dan tidak mengharapkan imbalan menjadi karakteristik menonjol dalam kepribadiannya.

Kecerdasan dan kejujurannya yang dibarengi dengan sifat waspada membuat hidupnya selalu berada dalam kelancaran.