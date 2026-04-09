Dhiaz Asihing Pamartany
09 April 2026, 17.16 WIB

Setelah April 2026, 7 Weton Ini Diramal Masuk Masa Keemasan: Rezeki Datang Deras, Siap Jadi Wong Sugih

Weton yang jadi wong sugih setelah April 2026 (Pexel/www.kaboompics.com


JawaPos.com - Kehidupan manusia kerap diyakini berjalan mengikuti garis takdir yang telah ditentukan sejak lahir, termasuk dalam kepercayaan Jawa melalui perhitungan weton.

Weton merupakan kombinasi hari dan pasaran kelahiran yang dipercaya menyimpan makna mendalam terkait karakter, nasib, hingga potensi rezeki seseorang.

Tak heran, banyak orang masih menjadikan primbon Jawa sebagai salah satu rujukan untuk membaca peluang kehidupan di masa depan.

Memasuki tahun 2026, khususnya setelah bulan April berlalu, diyakini terjadi pergeseran energi besar yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sejumlah orang.

Dalam fase ini, beberapa weton diprediksi akan memasuki masa keemasan, di mana usaha yang selama ini dirintis mulai membuahkan hasil nyata.

Rezeki disebut datang dari berbagai arah, bahkan secara tak terduga, membuka peluang menjadi wong sugih atau hidup berkecukupan dalam jangka panjang.

Inilah beberapa weton yang diramalkan akan jadi wong sugih setelah April 2026 menurut ramalan di kanal Youtube bara raja cirebon.

1. Senin Pahing

Memiliki neptu 13, weton ini berada di bawah naungan waseso segoro yang melambangkan rezeki luas seperti samudra. Setelah April 2026, usaha yang dirintis perlahan menunjukkan hasil besar, membawa peningkatan ekonomi signifikan.

2. Selasa Kliwon

Dengan neptu 11, weton ini dikenal berani dan memiliki insting bisnis tajam. Peluang usaha dan kerja sama diprediksi bermunculan, membuka jalan menuju kesuksesan finansial.

3. Rabu Wage

Weton ini identik dengan ketelitian dan kemampuan mengelola keuangan. Setelah April 2026, peningkatan rezeki datang dari hasil kerja keras dan konsistensi dalam menjalankan pekerjaan.

4. Kamis Legi

Dikenal tangguh dan tahan uji, weton ini diprediksi memasuki masa keemasan setelah melewati berbagai kesulitan. Rezeki mulai mengalir dari usaha yang dilakukan dengan penuh kesabaran.

5. Jumat Pahing

Kemampuan komunikasi menjadi kunci utama weton ini. Keberuntungan datang melalui relasi dan jaringan sosial, termasuk peluang kerja sama yang menguntungkan secara finansial.

6. Sabtu Pon

Memiliki neptu tinggi, weton ini dikenal disiplin dan bertanggung jawab. Rezeki datang secara bertahap namun stabil, membuka peluang kesejahteraan jangka panjang.

7. Minggu Wage

Weton ini memiliki intuisi kuat dan sering mengalami perubahan nasib secara tiba-tiba. Setelah April 2026, peluang besar diprediksi hadir dan mampu mengubah kondisi ekonomi secara drastis.

Editor: Novia Tri Astuti
