Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
09 April 2026, 19.39 WIB

Percaya atau Tidak, 3 Zodiak yang Belakangan Ini Merasa Terjebak, Kehidupannya Mulai Berubah setelah 9 April 2026

Ilustrasi, zodiak yang belakangan ini merasa terjebak, setelah 9 April 2026 kehidupannya mulai berubah. Freepik/ freepik.

JawaPos.com - Selama fase Bulan Sabit menurun di Capricorn, tibalah momen pencerahan dan wawasan bermakna. Energi bulan yang praktis membantu untuk memahami mungkin selama ini telah melakukan kesalahan atau ada perspektif lain yang perlu diambil untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan.

Hal tersebut membuat zodiak-zodiak tertentu yang belakangan ini merasa terjebak, kehidupannya perlahan mulai berubah, tepatnya setelah 9 April 2026.

Percaya atau tidak? Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (9/4), berikut ini tiga zodiak yang kehidupannya mulai berubah setelah 9 April 2026.
 
1. Taurus

Ada banyak hal yang tidak ingin Taurus lihat, karena kalau melihatnya mereka harus melakukan sesuatu untuk hal itu. Sementara itu, Anda terlalu malas menghadapinya.

Namun, 9 April 2026 adalah titik baliknya. Anda akhirnya merasa siap. Tidak hanya merasa siap untuk melihat, tapi juga bertindak. Stagnasi mungkin berlaku di hidup mereka, tapi hanya sampai batas tertentu.

Sekarang, perannya telah berakhir. Taurus yang terjebak, saatnya sekarang bergerak maju!. Wawasan mengalir masuk dan mereka benar-benar merasakan apa yang ada di depan. Mereka ingin menjadi orang yang mengarahkan takdir ini. Taurus bangkit dan melakukannya!.

2. Scorpio

Scorpio akan menerima beberapa informasi yang mengubah hidup dan sangat positif mulai 9 April 2026. Informasi tersebut cukup menginspirasi hingga membuat Scorpio ingin memulainya kembali, bahkan dengan sepenuhnya.

Zodiak ini memiliki beberapa keputusan penting yang harus dibuat dan semuanya tampak jauh lebih mudah dilakukan mulai hari ini. Sementara apa yang sebelumnya terasa terhambat dan membingungkan, kini tampak seperti hal yang mudah yang Scorpio bisa lakukan.

Mereka termotivasi mencapai level berikutnya dan satu-satunya cara melakukannya adalah dengan melakukannya. Sesederhana itu!. Scorpio telah memecahkannya dan sekarang, tidak ada alasan lagi. Scorpio tahu apa yang harus dilakukan. Scorpio pasti bisa!.

3. Pisces

Pisces selalu terbuka terhadap pengaruh dan terkadang mereka menyadari bahwa tidak setiap pengaruh itu baik. Ini sebabnya 9 April 2026 sangat penting bagi Pisces, membuat mereka melihat perbedaan yang nyata antara apa yang benar dan apa yang salah untuk diri sendiri.

Energi hari ini sangat kuat untuk Pisces. Membuat mereka merenungkan pikirannya sendiri. Mereka menemukan bahwa yang perlu dilakukan hanyalah memaafkan diri sendiri.

Pisces telah menghalangi diri sendiri, tapi tidak lagi!. Saat ini Pisces tahu apa yang membuat mereka terjebak dan membuat mereka maju. Pisces terhubung dengan kekuatan yang jauh lebih tinggi sekarang.

Wawasan yang mereka terima selama ini menempatkan Anda pada posisi yang lebih baik untuk memperbaiki kesalahan masa lalu sekaligus membangun masa depan yang indah dan aman bagi diri mereka sendiri.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore