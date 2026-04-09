7 Weton Paling Kuat Menarik Energi Positif: Niat Buruk, Iri Dengki dan Pengaruh Negatif Lenyap Jika Berada di Sekitarnya! 

Ilustrasi weton yang dikenal memiliki perlindungan batin alami. (Freepik)
Menurut perhitungan primbon Jawa, kombinasi hari dan pasaran tertentu menghasilkan energi spiritual yang seimbang dan harmonis.
Energi inilah yang membuat pemilik weton tersebut memiliki daya tarik alami terhadap hal-hal positif, sekaligus menciptakan “perisai tak kasat mata” dari pengaruh negatif.
Tak heran jika kehadiran mereka sering membawa rasa nyaman, memperbaiki suasana, dan membuat konflik mereda dengan sendirinya. Menariknya, kekuatan energi positif ini tidak selalu disadari oleh pemiliknya.
Banyak dari mereka yang secara alami mampu memberikan pengaruh baik bagi lingkungan sekitar, baik melalui sikap, ucapan, maupun cara berpikir yang cenderung bijak dan menenangkan.
Dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga dikenal lebih tahan terhadap tekanan, tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif, serta mampu bangkit dari situasi sulit dengan lebih cepat.
Primbon Jawa menyebut bahwa weton dengan energi positif kuat ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sosial.
Kehadiran mereka bukan hanya membawa keberuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya.
Lantas, weton apa saja yang dikenal paling kuat menarik energi positif dan mampu menetralisir pengaruh negatif? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Dilansir dari kanal Youtube Ngaos Jawa, inilah tujuh weton yang dikenal energi positif paling kuat, mereka mampu menangkal niat buruk, aura iri, maupun pengaruh negatif dari lingkungan sekitar.
1. Weton Jumat Kliwon
Jumat Kliwon sering dianggap sebagai weton dengan lapisan spiritual paling tebal dalam kepercayaan Jawa.
Jumat dipandang sebagai hari sakral yang sarat nilai keheningan dan doa, sementara Kliwon dikenal sebagai pasaran dengan getaran gaib paling kuat.
Perpaduan keduanya melahirkan pribadi yang tidak hanya berwibawa, tetapi juga memiliki medan energi yang terasa jelas, bahkan tanpa banyak bicara.
Orang dengan weton Jumat Kliwon kerap memancarkan aura yang membuat suasana di sekitarnya berubah.
