Shania Vivi Armylia Putri
10 April 2026, 00.32 WIB

4 Zodiak yang Ahli Menyelesaikan Konflik Pacaran dengan Bijak, Tidak Main-Main dengan Perasaan Anda

JawaPos.com- Beberapa zodiak gemar bermain drama di dalam hubungan. Mereka pura-pura jual mahal, mempermainkan perasaan anda, dan membuat masalah supaya pasangan tergila-gila pada mereka.

Namun, berbeda dengan keempat zodiak berikut ini. Mereka lebih memilih jujur sejak awal, dibandingkan mengisi cerita hubungan dengan drama.

Berikut adalah empat zodiak yang tidak pernah mempermainkan perasaan anda, dikutip dari Collective world.

Capricorn berpikir menggunakan logika. Mereka tidak akan membiarkan perasaan menyesatkan mereka karena capricorn mengandalkan akal sehat.mereka bukan tipe yang berbohong demi terlihat keren atau demi terlihat menarik. Capricorn adalah sosok apa adanya. Saat hubungan mereka terasa campur aduk, mereka akan jujur meskipun kenyataannya pahit.

Virgo lebih suka duduk dan menyelesaikan kesalahpahaman secara dewasa daripada membiarkan semuanya menggantung. Mereka ingin memastikan anda dan virgo berada di dalam visi yang sama. Mereka memahami jika kesalahpahaman kecil bisa jadi besar dan berujung putus. 

Aquarius hanya akan menjalani hubungan jika benar-benar yakin. Mereka tidak akan menggantungkan perasaan anda dengan harapan palsu. Jika mereka ingin bersama anda, mereka akan terus terang. Mereka bukan tipe yang suka bertele-tele.

Taurus tidak memiliki kesabaran untuk drama di dalam hubungan. Mereka tidak akan berpura-pura benci jika sebenarnya ingin dekat dengan anda. Mereka juga tidak akan mengabaikan chat anda atau membatalkan janji tanpa alasan. Taurus tidak akan pernah mempermainkan perasaan anda.

