Nanda Prayoga
25 Maret 2026, 19.44 WIB

Pasutri di Aceh Ditemukan Tewas di Mobil Saat Istirahat Mudik di Pidie Jaya

JawaPos.com - Arus mudik Lebaran 2026 di Aceh memakan korban. Kali ini, pasangan suami istri (pasutri) ditemukan meninggal dunia di dalam mobil.

Mreka ditemukan di Gampong Keude Lueng Putu, Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

temuan ini diunggah oleh akun X @MiskinTV_. Meski begitu belum tampak jelas waktu tepatnya pasutri tersebut ditemukan.

Menuru akun trsebut, dugaan awal keduanya keracunan AC saat sedang istirahat di sela-sela perjalanan mudik.

“Pasangan suami istri ditemukan meninggal di dalam mobil. Dugaan sementara keduanya mengalami keracunan AC saat sedang istirahat dari mudik. Lokasi kejadian di Gampong Keude Luengputu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh,” tulis caption unggahan akun tersebut, Rabu (25/3).

Tampak pada video, sejumlah orang membuka pintu mobil. Alhasil, pasutri tampak terduduk lemas sembari memiringkan kepalanya ke kiri.

Melihat hal ini, netizen pun turut beraksi. Salah satunya @lunaaabla** yang menjelaskan bahwa kejadian ini bukan disebabkan oleh keracunan AC, melainkan karbon monoksida dari knalpot yang bocor.

Alhasil, karbon monoksida masuk ke kabin lantaran jendela dan pintu dalam keadaan rapat, di samping mesin terus nyala.

“Gas ini tidak berbau & tidak terlihat, jadi korban sering tidak sadar sampai terlambat. Buat yang sering mudik & istirahat di mobil:
Selalu buka jendela sedikit (minimal 5 cm) biar ada sirkulasi udara, atau matikan mesin kalau mau tidur. Semoga keluarga diberi ketabahan, dan kasus ini jadi pengingat buat semua. Hati-hati ya di perjalanan!,” jelas dia.

Bahkan ada pula netizen yang memberikan edukasi bahwa zat ini jelas berbahaya. Sebab, bisa membunuh manusia secara perlahan-lahan.

“Sebenarnya bukan AC, tapi ke karbon monoksida yang bocor & masuk ke kabin. Zat ini secara perlahan bisa membunuh manusia yg ada di ruang tanpa ada sirkulasi udara yg baik. Makanya kalo mau tidur dalam mobil, turunin kaca minimal 5 cm biar ada sirkulasi udaranya,” tukasnya.

