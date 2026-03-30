Nanda Prayoga
30 Maret 2026, 19.21 WIB

Arus Balik Pontianak–Semarang Ramai Terkendali, Kapal Angkut 850 Penumpang per Trip

Seorang ayah mendorong anak yang menumpangi koper di Pelabuhan Dwikora Pontianak, saat kapal penumpang datang. (Pontianak Post)

JawaPos.com-Manajer PT Dharma Lautan Utama Pontianak, Hendrik, menyampaikan bahwa arus balik angkutan laut untuk rute Pontianak–Semarang dan sebaliknya telah dimulai sejak 25 Maret 2026. Secara umum, pelaksanaan arus balik berjalan lancar, baik untuk penumpang, logistik, maupun kendaraan.

"Arus balik untuk tujuan Semarang-Pontianak dan sebaliknya sudah berjalan sejak 25 Maret lalu. Kapal itu berangkat dari Semarang ke Pontianak. Kemudian untuk keberangkatan dari Pontianak-Semarang sudah berjalan di 27 Maret lalu," ujar Hendrik Seperti dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), Minggu (29/3).

Ia menjelaskan, kapasitas angkut yang disiapkan telah mengacu pada ketentuan dari Kementerian Perhubungan, yakni maksimal 850 penumpang dan 150 unit kendaraan campuran dalam setiap pelayaran.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penumpang pada arus mudik dan balik relatif tidak mengalami perubahan signifikan. Hendrik menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat menerima penumpang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan, karena harus mengikuti regulasi yang berlaku.

Selain itu, perusahaan juga berkomitmen memberikan layanan terbaik demi kenyamanan penumpang selama perjalanan.

"Pun bagi kami, kenaikan dan penurunan tidak menjadi patokan. Paling penting kami berupaya untuk melayani pelanggan kami dengan baik, aman nyaman dan selamat sampai tujuan," katanya.

Terkait kemungkinan peralihan penumpang dari pesawat ke kapal akibat kenaikan harga tiket pesawat, Hendrik menilai dampaknya tidak terlalu signifikan. Ia menyebut bahwa layanan pelayaran dan penerbangan memiliki segmen pasar yang berbeda.

"Tentunya harapan kami pelanggan yang sudah memilih kami sebagai sarana bertransportasi memiliki kesan sendiri dan terus menjadi pelanggan setia kami pada saat berpergian," katanya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Puncak Arus Balik Kedua di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, 32 Kapal Dikerahkan Urai Antrean - Image
Nasional

Puncak Arus Balik Kedua di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, 32 Kapal Dikerahkan Urai Antrean

29 Maret 2026, 21.53 WIB

Ribuan Kapal masih Terkatung-katung di Selat Hormuz, Sampai saat Ini Belum Ada Solusi - Image
Internasional

Ribuan Kapal masih Terkatung-katung di Selat Hormuz, Sampai saat Ini Belum Ada Solusi

27 Maret 2026, 02.35 WIB

Amerika Serikat Nyatakan telah Serang 8.000 Target Militer di Iran, Termasuk 180 Kapal - Image
Internasional

Amerika Serikat Nyatakan telah Serang 8.000 Target Militer di Iran, Termasuk 180 Kapal

23 Maret 2026, 04.58 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

