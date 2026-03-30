Arus Balik Pontianak–Semarang Ramai Terkendali, Kapal Angkut 850 Penumpang per Trip

JawaPos.com-Manajer PT Dharma Lautan Utama Pontianak, Hendrik, menyampaikan bahwa arus balik angkutan laut untuk rute Pontianak–Semarang dan sebaliknya telah dimulai sejak 25 Maret 2026. Secara umum, pelaksanaan arus balik berjalan lancar, baik untuk penumpang, logistik, maupun kendaraan.

"Arus balik untuk tujuan Semarang-Pontianak dan sebaliknya sudah berjalan sejak 25 Maret lalu. Kapal itu berangkat dari Semarang ke Pontianak. Kemudian untuk keberangkatan dari Pontianak-Semarang sudah berjalan di 27 Maret lalu," ujar Hendrik Seperti dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), Minggu (29/3).

Ia menjelaskan, kapasitas angkut yang disiapkan telah mengacu pada ketentuan dari Kementerian Perhubungan, yakni maksimal 850 penumpang dan 150 unit kendaraan campuran dalam setiap pelayaran.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penumpang pada arus mudik dan balik relatif tidak mengalami perubahan signifikan. Hendrik menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat menerima penumpang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan, karena harus mengikuti regulasi yang berlaku.

Selain itu, perusahaan juga berkomitmen memberikan layanan terbaik demi kenyamanan penumpang selama perjalanan.

"Pun bagi kami, kenaikan dan penurunan tidak menjadi patokan. Paling penting kami berupaya untuk melayani pelanggan kami dengan baik, aman nyaman dan selamat sampai tujuan," katanya.

Terkait kemungkinan peralihan penumpang dari pesawat ke kapal akibat kenaikan harga tiket pesawat, Hendrik menilai dampaknya tidak terlalu signifikan. Ia menyebut bahwa layanan pelayaran dan penerbangan memiliki segmen pasar yang berbeda.