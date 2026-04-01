01 April 2026, 20.01 WIB

Tinjau Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk–Ketapang, Jasaraharja Putera Komitmen Hadirkan Perlindungan bagi Pemudik

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris (paling kiri). (istimewa)

 

JawaPos.com - PT Jasaraharja Putera masih memantau progres arus balik lebaran 2026. Pemantauan dilakukan langsung di sejumlah titik strategis, termasuk pada jalur penyeberangan Gilimanuk–Ketapang. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu mobilitas tinggi pemudik dari arah Pulau Bali ke Pulau Jawa atau sebaliknya.
 
Kegiatan pemantauan ini turut dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur, Nanang Avianto; Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Yossianis Marciano; Direktur SDM dan Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry, Ardhi Ekapaty; Kapolres Banyuwangi, Rofiq Ripto Himawan; Kepala Kantor SAR Banyuwangi, I Made Oka Astawa; serta perwakilan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya. 
 
Malalui kegiatan ini, pemerintah menegaskan kepedulian terhadap pemudik agar melakukan perjalan dengan selamat. Selain itu, ekosistem perlindungan dari pemerintah juga berjalan dengan maksimal.
 
Pemantauan dilakukan secara terpadu dengan fokus pada kepadatan lalu lintas, kelancaran proses penyeberangan, serta kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi risiko selama perjalanan arus balik. 
 
 
Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris mengatakan, partisipasi aktif perusahaan dalam Operasi Ketupat Agung 2026 merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat. 
 
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat dapat kembali ke rumah dengan aman dan nyaman. Melalui semangat melayani sepenuh hati, kami terus memperkuat sinergi dengan seluruh pihak guna meminimalkan risiko perjalanan, khususnya di jalur padat seperti Gilimanuk–Ketapang,” ujar Haris, Rabu (1/4).
 
Haris menyampaikan, Jasaraharja Putera memberikan perlindungan menyeluruh di setiap perjalanan pemudik. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penyediaan posko-posko layanan di berbagai titik strategis guna memberikan dukungan, informasi, serta respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat selama perjalanan. 
 
Melalui berbagai layanan dan penguatan peran dalam ekosistem keselamatan transportasi, perusahaan berupaya memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan, baik saat menuju maupun kembali ke tempat tinggal masing-masing. 
 
Upaya ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung terciptanya mudik dan arus balik yang berkeselamatan, sekaligus memperkuat peran PT Jasaraharja Putera dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat. 

Editor: Sabik Aji Taufan
