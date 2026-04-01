Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul
01 April 2026, 19.58 WIB

Tiba di Korea Selatan, Prabowo Lanjutkan Diplomasi Asia Timur

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Seoul Air Base (Seongnam Airbase) pada pukul 19.15 waktu setempat atau pukul 17.15 WIB, dalam rangka melanjutkan kunjungan resmi kenegaraan ke Korea Selatan

JawaPos.com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Seoul Air Base (Seongnam Airbase) pada pukul 19.15 waktu setempat atau pukul 17.15 WIB, dalam rangka melanjutkan kunjungan resmi kenegaraan ke Korea Selatan setelah sebelumnya menyelesaikan agenda kunjungan di Jepang.

 
Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh sejumlah pasukan jajar kehormatan dan para pejabat Pemerintah Republik Korea serta perwakilan Republik Indonesia.
 
Dari pihak Republik Korea, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan, Mr. Kim Sung-whan; Duta Besar Designate Republik Korea untuk Indonesia, Y.M. Yoon Soon-gu; Kepala Protokol Negara Republik Korea, Y.M. Kim Tae-jin; serta Direktur Jenderal untuk ASEAN dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Korea, Mr. Lee Dong-gyu.
 
Sementara itu, dari pihak Indonesia, Presiden Prabowo disambut oleh Duta Besar RI untuk Republik Korea, Y.M. Cecep Herawan, serta Atase Pertahanan RI di Seoul, Kol. Pnb. Muhammad Arif.
 
 
Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Korea Selatan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Indonesia di kawasan Asia Timur, guna memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai bidang strategis yang saling menguntungkan.
 
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ini antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
 
 
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore