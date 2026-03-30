Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
30 Maret 2026, 20.09 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid Dampingi Presiden Prabowo ke Jepang, Perkuat Kerja Sama Teknologi Digital

Menkomdigi Meutya Hafid (dua dari kanan) bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mendampingi Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi perdananya ke Tokyo, Jepang. (Komdigi) - Image

Menkomdigi Meutya Hafid (dua dari kanan) bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mendampingi Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi perdananya ke Tokyo, Jepang. (Komdigi)

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mendampingi Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi perdananya ke Tokyo, Jepang.

Rombongan tiba di Bandara Haneda pada Minggu (29/3) sekitar pukul 19.10 waktu setempat.

Agenda kunjungan ini diarahkan untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 68 tahun.

"Kunjungan Presiden ini akan fokus membahas hal-hal strategis antara kedua negara, termasuk kerja sama di bidang teknologi dan digital," kata Meutya.

Selama berada di Tokyo, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Naruhito serta menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Selain agenda kenegaraan, Presiden juga akan bertemu dengan sejumlah pelaku usaha besar dan menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan investasi dari perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.

"Kita berharap kunjungan Presiden dapat meningkatkan investasi Jepang di Indonesia," tuturnya.

Saat tiba di hotel tempat menginap, Presiden Prabowo mendapatkan sambutan hangat dari puluhan warga diaspora Indonesia yang telah menanti kedatangannya.

Masyarakat Indonesia di Jepang menaruh harapan agar hubungan diplomatik kedua negara semakin erat melalui kunjungan ini.

Kunjungan tersebut juga diharapkan membuka peluang kerja sama baru yang saling menguntungkan, sekaligus memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Jepang di berbagai sektor.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore