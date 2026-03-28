Nanda Prayoga
29 Maret 2026, 00.22 WIB

X dan Bigo Live Diapresiasi Komdigi soal Kepatuhan PP TUNAS , Platform Lain Ditunggu

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengapresiasi platform digital X dan Bigo Live, dalam memenuhi kewajiban Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

kedua platform itu menjadi yang paling awal menunjukkan sikap kooperatif penuh terhadap peraturan perlindungan anak di ruang digital itu.

“Kami mengapresiasi platform yang bersikap kooperatif penuh dalam memenuhi kewajiban kepatuhan, yaitu X dan Bigo Live,” ujar Meutya di Jakarta pada Jumat (27/3).

Menurut dia, langkah kedua platform tersebut mencerminkan kepatuhan nyata. Tidak sekadar komitmen di atas kertas, melainkan telah diwujudkan melalui penyesuaian sistem serta kebijakan operasional.

Platform X diketahui telah mengubah batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun, sebagaimana tercantum dalam laman Pusat Bantuan (Help Desk).

Selain itu, X juga berencana memulai proses identifikasi dan penonaktifan akun pengguna di bawah umur mulai 28 Maret 2026.

Sementara itu, Bigo Live telah menetapkan batas usia minimum 18 tahun ke atas dalam Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasinya.

Platform ini juga memperkuat mekanisme perlindungan dengan sistem moderasi berlapis, yang mengombinasikan teknologi kecerdasan buatan dan pengawasan manusia untuk menindak akun di bawah umur.

Meutya menegaskan bahwa langkah cepat dan konkret dari kedua platform tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan digital global mampu memenuhi regulasi Indonesia secara bertanggung jawab.

“Pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya tegaskan tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Tidak boleh ada kompromi,” tegas Meutya.

Lebih lanjut, pemerintah menilai standar kepatuhan yang ditunjukkan oleh X dan Bigo Live harus menjadi acuan minimum bagi seluruh platform digital lainnya.

Pemerintah juga akan terus melakukan pemantauan harian terhadap perkembangan masing-masing platform, guna memastikan bahwa setiap komitmen benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar formalitas.

Bagi platform yang belum sepenuhnya patuh, pemerintah meminta agar segera memenuhi seluruh kewajiban tanpa penundaan.

Editor: Bayu Putra
Artikel Terkait
Akses Wikimedia Akan Dibuka Lagi, Komdigi Tunggu Verifikasi Pendaftaran PSE - Image
Teknologi

Akses Wikimedia Akan Dibuka Lagi, Komdigi Tunggu Verifikasi Pendaftaran PSE

17 Maret 2026, 01.47 WIB

Jelang Lebaran, Komdigi Perketat Patroli Siber untuk Tangkal Hoaks Mudik Gratis - Image
Nasional

Jelang Lebaran, Komdigi Perketat Patroli Siber untuk Tangkal Hoaks Mudik Gratis

13 Maret 2026, 16.55 WIB

Komdigi Dorong Digitalisasi Budaya, Data Jadi Aset Penting di Era AI - Image
Teknologi

Komdigi Dorong Digitalisasi Budaya, Data Jadi Aset Penting di Era AI

11 Maret 2026, 03.23 WIB

Terpopuler

1

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

2

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

3

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

4

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

5

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

6

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

7

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

8

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

9

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

