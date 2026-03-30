HomeInternasional
Antara
30 Maret 2026, 16.01 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid Dampingi Presiden Prabowo dalam Kunjungan ke Jepang

Meutya Hafid bersama sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi perdananya ke Jepang. - Image

Meutya Hafid bersama sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi perdananya ke Jepang.

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersama sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi perdananya ke Jepang.

Menurut siaran pers pemerintah pada Senin, rombongan Presiden tiba di Bandar Udara Haneda di Tokyo, Jepang, pada Minggu (29/3) pukul 19.10 waktu setempat.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Jepang ditujukan untuk memperkokoh kemitraan strategis yang telah terjalin selama 68 tahun antara Indonesia dan Jepang.

"Kunjungan Presiden ini akan fokus membahas hal-hal strategis antara kedua negara, termasuk kerja sama di bidang teknologi dan digital," kata Meutya.

Selama berada di Tokyo, Presiden Prabowo diagendakan melakukan kunjungan kehormatan kepada Kaisar Jepang Naruhito serta bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Presiden Prabowo selama berada di Jepang juga dijadwalkan menerima beberapa pengusaha dan menyaksikan perjanjian investasi dari beberapa perusahaan besar Jepang di Indonesia.

"Kita berharap kunjungan Presiden dapat meningkatkan investasi Jepang di Indonesia," kata Meutya.

Selain memperkuat kemitraan yang sudah terbangun, kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang diharapkan bisa membuka peluang kolaborasi baru yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Jepang.

Setelah mengunjungi Jepang, Presiden Prabowo dan rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju ke Korea Selatan.

Editor: Estu Suryowati
