Sri Wahyuni
31 Maret 2026, 07.27 WIB

Dihantam Absennya Dua Bek Kunci, Persib Bandung Tetap Pede Hadapi Semen Padang!

Frans Putros dan Patricio Matricardi absen lawan Semen Padang. (Dok. Persib Bandung)&nbsp;

JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi ujian berat jelang laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 kontra Semen Padang FC yang akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/3).

Di tengah ambisi mempertahankan posisi puncak klasemen, Maung Bandung dipastikan kehilangan dua pilar penting di lini belakang.

Dua bek andalan, Frans Putros dan Patricio Matricardi, harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Putros terpaksa menepi setelah mengoleksi kartu kuning ketujuh musim ini saat menghadapi Borneo FC Samarinda pada laga tunda pekan ke-21, 15 Maret 2026 lalu.

Sementara itu, Matricardi menerima kartu kuning keempatnya ketika Persib berjumpa Persik Kediri di pekan ke-25.

Absennya kedua pemain ini menjadi pukulan tersendiri bagi Persib. Pasalnya, duet tersebut selama ini menjadi fondasi kokohnya lini pertahanan tim hingga mampu membawa Pangeran Biru bertengger di puncak klasemen sementara.

Namun di tengah situasi tersebut, gelandang sekaligus motor permainan tim, Marc Klok, memastikan bahwa Persib tetap berada dalam kondisi siap tempur.

Klok menegaskan bahwa dirinya dan seluruh pemain dalam kondisi prima, baik secara fisik maupun mental, usai menjalani masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Ia menyebut program latihan mandiri yang diberikan tim pelatih menjadi kunci utama dalam menjaga kebugaran skuad.

"Selama libur kami tetap menjalani latihan tambahan dengan intensitas tinggi secara mandiri. Saya pribadi merasa sangat fit dan siap menghadapi sembilan pertandingan tersisa," ungkap Klok.

Meski berstatus pemuncak klasemen, Klok menolak untuk menganggap remeh Semen Padang. Menurutnya, tim tuan rumah justru berpotensi tampil lebih berbahaya karena tengah berjuang keluar dari zona degradasi.

Artikel Terkait
Drama di Liverpool! Performa Anjlok, Arne Slot Terancam Digantikan Xabi Alonso - Image
Sepak Bola Dunia

Drama di Liverpool! Performa Anjlok, Arne Slot Terancam Digantikan Xabi Alonso

31 Maret 2026, 07.24 WIB

Timnas Indonesia Dominan tapi Kurang Beruntung! Ini Momen Krusial Saat Ladeni Bulgaria di Final FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Dominan tapi Kurang Beruntung! Ini Momen Krusial Saat Ladeni Bulgaria di Final FIFA Series 2026

31 Maret 2026, 07.21 WIB

Bojan Hodak Dukung Frans Putros Membela Irak dalam Perburuan Tiket Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bojan Hodak Dukung Frans Putros Membela Irak dalam Perburuan Tiket Piala Dunia 2026

01 April 2026, 00.02 WIB

Terpopuler

1

Tak Dapat Perlakuan Khusus, Richard Lee Tinggal Satu Sel Bersama Belasan Tahanan Lain

2

Kewalahan Hadapi Serangan Iran, AS Minta Polandia Kirim Sistem Pertahanan Udara Patriot ke Timur Tengah

3

8 Negara dengan Populasi Terbesar yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia, Ada Indonesia

4

Houthi Ancam Bikin Harga Minyak Meroket ke USD 200 per Barel dengan Tutup Selat Bab al-Mandeb

5

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

6

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

7

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

8

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

9

Dua Personel TNI Gugur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

10

Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

