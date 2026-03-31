Dihantam Absennya Dua Bek Kunci, Persib Bandung Tetap Pede Hadapi Semen Padang!

JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi ujian berat jelang laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 kontra Semen Padang FC yang akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/3).

Di tengah ambisi mempertahankan posisi puncak klasemen, Maung Bandung dipastikan kehilangan dua pilar penting di lini belakang.

Dua bek andalan, Frans Putros dan Patricio Matricardi, harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Putros terpaksa menepi setelah mengoleksi kartu kuning ketujuh musim ini saat menghadapi Borneo FC Samarinda pada laga tunda pekan ke-21, 15 Maret 2026 lalu.

Sementara itu, Matricardi menerima kartu kuning keempatnya ketika Persib berjumpa Persik Kediri di pekan ke-25.

Absennya kedua pemain ini menjadi pukulan tersendiri bagi Persib. Pasalnya, duet tersebut selama ini menjadi fondasi kokohnya lini pertahanan tim hingga mampu membawa Pangeran Biru bertengger di puncak klasemen sementara.

Namun di tengah situasi tersebut, gelandang sekaligus motor permainan tim, Marc Klok, memastikan bahwa Persib tetap berada dalam kondisi siap tempur.

Klok menegaskan bahwa dirinya dan seluruh pemain dalam kondisi prima, baik secara fisik maupun mental, usai menjalani masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Ia menyebut program latihan mandiri yang diberikan tim pelatih menjadi kunci utama dalam menjaga kebugaran skuad.

"Selama libur kami tetap menjalani latihan tambahan dengan intensitas tinggi secara mandiri. Saya pribadi merasa sangat fit dan siap menghadapi sembilan pertandingan tersisa," ungkap Klok.