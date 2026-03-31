Antara
01 April 2026, 01.00 WIB

Kewalahan Hadapi Serangan Iran, AS Minta Polandia Kirim Sistem Pertahanan Udara Patriot ke Timur Tengah

Ilustrasi eluncur sistem pertahanan udara Patriot. (Reuters)

JawaPos.com-Amerika Serikat menuntut agar Polandia mengerahkan sistem pertahanan udara Patriot ke Timur Tengah guna membantu menangkal serangan Iran, lapor media Polandia pada Selasa (31/3).

Washington juga menginginkan rudal yang sudah ditempatkan di Polandia di sepanjang Sungai Vistula, demikian dilaporkan surat kabar Rzeczpospolita.

Sementara itu, Polandia belum memberikan tanggapan resmi, lapor surat kabar tersebut.

Militer Polandia mengoperasikan dua sistem pertahanan udara Patriot yang dilengkapi dengan 16 peluncur dan sekitar 600 rudal.

Adapun pada Senin (30/3), Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menghancurkan dan melenyapkan sepenuhnya semua pembangkit listrik Iran, sumur minyak, Pulau Kharg, dan fasilitas desalinasi Iran.

Sejak 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. (*)

