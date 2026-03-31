M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 00.53 WIB

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

Bek Barcelona Jules Kounde dinyatakan pulih dan siap menantang Atletico Madrid. (Instagram/@jkeey4)

JawaPos.com - Barcelona dan Atletico Madrid akan menjalani periode yang sangat menentukan dalam 10 hari ke depan. Kedua tim dijadwalkan bertemu tiga kali, laga-laga yang bisa memengaruhi perebutan gelar La Liga sekaligus menentukan siapa yang lolos ke semifinal Liga Champions.

Dalam duel sebesar ini, kondisi kebugaran pemain tentu menjadi faktor penting. Barcelona sebelumnya mendapat pukulan telak setelah Raphinha dipastikan absen sekitar lima minggu karena cedera. Andreas Christensen juga masih berada di ruang perawatan.

Namun di tengah kabar buruk itu, Barcelona akhirnya mendapat sedikit angin segar.

Melansir Football Espana, Jules Kounde dan Alejandro Balde dikabarkan sudah kembali keluar dari gym dan mulai berlatih di lapangan pada Senin. Keduanya disebut berada di jalur yang tepat untuk tampil saat Barcelona menghadapi Atletico Madrid di La Liga akhir pekan ini.

Jika tidak ada kemunduran dalam proses pemulihan, keduanya juga diperkirakan siap untuk pertandingan Liga Champions melawan lawan yang sama.

Kembalinya Kounde tentu akan menjadi dorongan besar bagi lini belakang Barcelona. Bek asal Prancis itu hampir pasti langsung masuk ke tim utama jika kondisinya sudah benar-benar fit.

Sementara itu, situasi Balde sedikit berbeda. Meski berpeluang pulih tepat waktu, ia harus bersaing untuk mendapatkan kembali tempatnya di starting eleven.

Joao Cancelo dan Gerard Martin tampil cukup baik dalam beberapa pekan terakhir, sehingga Balde kemungkinan tidak akan langsung otomatis kembali menjadi pilihan utama.

Selain Kounde dan Balde, Barcelona juga diperkirakan akan kembali diperkuat Eric Garcia. Bek serbabisa itu bahkan disebut punya peluang besar untuk menjadi starter di jantung pertahanan.

Di sisi lain, Frenkie de Jong tampaknya masih belum akan siap untuk pertandingan akhir pekan ini. Gelandang asal Belanda itu menargetkan bisa kembali pada pertemuan pertama Liga Champions antara Barcelona dan Atletico Madrid pada 8 April.

Meski begitu, De Jong juga tidak akan mudah langsung merebut tempatnya kembali karena Marc Bernal sedang tampil cukup solid di lini tengah.

Sementara itu, Atletico Madrid juga menghadapi masalah tersendiri di sektor gelandang. Johnny Cardoso sempat membuat khawatir setelah mengalami nyeri otot saat membela timnas Amerika Serikat, tetapi kondisinya diperkirakan tidak akan menjadi masalah serius.

Editor: Edi Yulianto
