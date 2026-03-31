Presiden Barcelona Joan Laporta Kembali Sindir Real Madrid soal Hubungan dengan Wasit

JawaPos.com–Hubungan Barcelona dan Real Madrid tampaknya masih jauh dari kata membaik. Ketegangan yang sempat memuncak akibat kasus Negreira masih meninggalkan bekas mendalam, terutama di level petinggi klub.

Joan Laporta, yang kini kembali menjabat sebagai presiden Barcelona, lagi-lagi melontarkan kritik tajam kepada rival abadinya tersebut. Melansir Diario AS, dalam pernyataannya kepada media, Laporta menegaskan bahwa hubungan antara Barcelona dan Real Madrid sudah lama memburuk.

”Sudah lama mereka tidak berbicara. Sejak kemunculan mereka dalam kasus Negreira, hubungan mereka memburuk,” ujar Joan Laporta.

Kasus Negreira memang menjadi salah satu isu paling sensitif dalam sepak bola Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Real Madrid mengambil posisi yang sangat tegas terhadap Barcelona dan bahkan terlibat langsung dalam proses penyelidikan yang dilakukan.

Situasi itu membuat hubungan kedua klub semakin panas, termasuk dalam proyek Liga Super Eropa yang sebelumnya sempat menyatukan mereka. Namun, Barcelona akhirnya memutuskan mundur dari proyek tersebut.

”Kami memutuskan untuk meninggalkan Super League karena kurangnya tujuan: hal itu tidak terwujud, dan kami sudah memberi tahu mereka. Selain itu, UEFA juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan sepak bola di Eropa,” tambah Laporta.

Namun, bagian paling tajam dari pernyataan Laporta muncul ketika dia membahas soal kepemimpinan wasit di Spanyol. Dia secara terbuka mengisyaratkan bahwa Real Madrid selama ini mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan.

”Saya selalu merasa bahwa kami seharusnya jauh lebih unggul, karena wasit tidak memihak kami. Di sini tampaknya mereka selalu membantu Madrid. Mereka mengidap penyakit Barcelona, itu jelas terlihat,” tandas Joan Laporta.