Kalah Tipis dari Bulgaria, Erick Thohir Justru Puji Timnas Indonesia: Pesan Tegas untuk John Herdman!

JawaPos.com–Kekalahan tipis timnas Indonesia dari Bulgaria di final FIFA Series 2026 ternyata tak membuat Erick Thohir kecewa sepenuhnya. Di balik skor 0-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3), ada pesan penting yang ia kirimkan kepada pelatih anyar John Herdman.

Laga itu memang berakhir pahit bagi tim Garuda setelah satu-satunya gol Bulgaria dicetak lewat penalti. Marin Petkov sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-38 usai pelanggaran Kevin Diks terhadap Zdravko Dimitrov di kotak terlarang.

Meski kalah, Erick menilai permainan timnas Indonesia justru menunjukkan peningkatan signifikan. Dia melihat skuad Garuda mampu tampil berani menghadapi tim kuat Eropa yang punya sejarah panjang di pentas dunia.

”Permainannya juga tadi saya rasa cukup berkelas ya. Karena memang kita melawan tim yang tidak kaleng-kaleng, pernah semifinal (Piala Dunia) 1994,” kata Erick.

Dia menegaskan, menghadapi tim seperti Bulgaria menjadi pengalaman berharga bagi para pemain Indonesia. Kualitas lawan justru membantu meningkatkan level permainan tim secara keseluruhan.

”Dan banyak pemain yang bermain di Eropa, ya memang kesempatan bagus buat kita untuk menaikkan kualitas secara menyeluruh tim nasional,” lanjut Erick Thohir.

Hasil ini menjadi laga kedua bagi Herdman sejak resmi menukangi timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih asal Inggris itu sukses membuka debut dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis.

Namun, Erick tak melihat hasil akhir sebagai tolok ukur utama dalam dua laga awal ini. Dia justru lebih fokus pada perubahan gaya bermain yang mulai terlihat di tubuh tim Garuda.