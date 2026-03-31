Justin Hubner Blak-blakan! Era John Herdman Bikin Timnas Indonesia Naik Level, Sinyal Prestasi Besar Sudah Terlihat

JawaPos.com–Optimisme mengalir deras dari bek muda timnas Indonesia, Justin Hubner, yang percaya masa depan cerah tengah menanti skuad Garuda. Era kepemimpinan John Herdman dinilai membawa perubahan signifikan, terutama dari sisi mentalitas dan cara berpikir tim.

Keyakinan itu bukan tanpa alasan karena Justin Hubner melihat langsung bagaimana John Herdman membangun fondasi baru dalam tim. Pelatih yang pernah membawa Kanada kembali ke Piala Dunia setelah 36 tahun absen itu dinilai memiliki pendekatan berbeda yang mendorong pemain berkembang lebih jauh.

”Saya pikir pelatih sekarang punya pola pikir yang sangat berbeda. Dia benar-benar ingin mendorong kami ke level berikutnya,” kata Justin Hubner, Senin (30/3).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat perubahan di tubuh timnas Indonesia bukan sekadar wacana. Tak hanya soal visi, Hubner juga menyoroti kualitas kerja staf pelatih yang dinilai sangat profesional. Dia percaya kombinasi antara filosofi baru dan kerja keras tim pelatih akan membuka peluang besar bagi Indonesia meraih prestasi.

”Saya rasa kami bisa meraih hal-hal bagus bersama staf ini, karena mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik,” lanjut pemain berusia 22 tahun tersebut.

Ucapan ini sekaligus menunjukkan kepercayaan tinggi para pemain terhadap proyek jangka panjang yang sedang dibangun. Meski baru saja menelan kekalahan, optimisme itu tidak luntur dari skuad Garuda. Pada laga terakhir FIFA Series 2026, Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1.

Gol semata wayang Bulgaria dicetak Marin Petkov melalui titik penalti pada menit ke-38. Situasi itu menjadi momen krusial yang akhirnya menentukan hasil akhir pertandingan.

Kekalahan tersebut sekaligus memastikan Bulgaria keluar sebagai juara FIFA Series 2026 edisi Indonesia. Mereka tampil dominan dengan menyapu bersih dua kemenangan, termasuk kemenangan telak 10-2 atas Kepulauan Solomon.