Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 12.55 WIB

Persib Bandung Berpotensi Kirim Wakil ke Piala Dunia 2026, Frans Putros Jadi Pemain Andalan Timnas Irak

Frans Putros tampil dominan di sisi kanan bersama Persib Bandung sebelum bergabung dengan Timnas Irak. (Instagram @fransputros)

JawaPos.com–Kabar menarik datang dari kompetisi domestik Indonesia, BRI Super League 2025/26. Pemain Persib Bandung berpotensi memiliki wakil di ajang sepak bola paling bergengsi, Piala Dunia 2026.

Hal itu bisa terwujud jika bek andalan Persib Bandung Frans Putros mampu membawa Timnas Irak lolos melalui jalur play off antar konfederasi. Irak dijadwalkan menghadapi Bolivia dalam laga krusial yang akan digelar di Meksiko pada Rabu (1/4).

Pertandingan ini menjadi penentu apakah Timnas Irak bisa mengamankan tiket menuju Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi Irak, kesempatan ini bukan sekadar laga biasa.

Ini adalah peluang mengakhiri penantian panjang selama hampir 40 tahun untuk kembali tampil di panggung Piala Dunia. Tak heran, seluruh elemen tim, termasuk Putros, menunjukkan tekad kuat untuk meraih kemenangan.

Pelatih Persib Bojan Hodak turut memberikan dukungan penuh kepada anak asuhnya tersebut. Dia berharap Putros bisa mewujudkan impian besar yang diidamkan setiap pesepak bola profesional.

”Saya harap mereka lolos. Ini akan luar biasa untuk Putros. Semua orang ingin bermain di Piala Dunia,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Performa Putros bersama Persib musim ini memang cukup konsisten. Dia menjadi bagian penting dalam membawa Maung Bandung bertengger di puncak klasemen sementara BRI Super League 2025/26 dan membuka peluang besar untuk meraih gelar juara. Dari 20 penampilannya sejauh ini, dia mencatatkan satu gol dan dua assist.

Menjelang laga penentuan, Putros mengaku timnya sudah melakukan persiapan matang. Dia optimistis Irak mampu mengatasi Bolivia dan melangkah ke putaran final Piala Dunia.

”Kami sudah mempersiapkan diri sejak mengetahui pertandingan ini digelar di Meksiko. Kami ingin menang agar bisa pergi ke Piala Dunia,” ungkap Frans Putros.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Dihantam Absennya Dua Bek Kunci, Persib Bandung Tetap Pede Hadapi Semen Padang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Dihantam Absennya Dua Bek Kunci, Persib Bandung Tetap Pede Hadapi Semen Padang!

31 Maret 2026, 07.27 WIB

Dion Markx Punya Misi Terpendam Bersama Persib Bandung, Sebut Setiap Laga Ibarat Final - Image
Sepak Bola Indonesia

Dion Markx Punya Misi Terpendam Bersama Persib Bandung, Sebut Setiap Laga Ibarat Final

30 Maret 2026, 15.57 WIB

Pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung Kompak di Timnas Indonesia, Rizky Ridho Siap Hadapi Bulgaria - Image
Sepak Bola Indonesia

Pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung Kompak di Timnas Indonesia, Rizky Ridho Siap Hadapi Bulgaria

29 Maret 2026, 02.21 WIB

Terpopuler

1

Tak Dapat Perlakuan Khusus, Richard Lee Tinggal Satu Sel Bersama Belasan Tahanan Lain

2

Kewalahan Hadapi Serangan Iran, AS Minta Polandia Kirim Sistem Pertahanan Udara Patriot ke Timur Tengah

3

8 Negara dengan Populasi Terbesar yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia, Ada Indonesia

4

Houthi Ancam Bikin Harga Minyak Meroket ke USD 200 per Barel dengan Tutup Selat Bab al-Mandeb

5

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

6

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

7

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

8

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

9

Dua Personel TNI Gugur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

10

Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

