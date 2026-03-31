Persib Bandung Berpotensi Kirim Wakil ke Piala Dunia 2026, Frans Putros Jadi Pemain Andalan Timnas Irak

JawaPos.com–Kabar menarik datang dari kompetisi domestik Indonesia, BRI Super League 2025/26. Pemain Persib Bandung berpotensi memiliki wakil di ajang sepak bola paling bergengsi, Piala Dunia 2026.

Hal itu bisa terwujud jika bek andalan Persib Bandung Frans Putros mampu membawa Timnas Irak lolos melalui jalur play off antar konfederasi. Irak dijadwalkan menghadapi Bolivia dalam laga krusial yang akan digelar di Meksiko pada Rabu (1/4).

Pertandingan ini menjadi penentu apakah Timnas Irak bisa mengamankan tiket menuju Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi Irak, kesempatan ini bukan sekadar laga biasa.

Ini adalah peluang mengakhiri penantian panjang selama hampir 40 tahun untuk kembali tampil di panggung Piala Dunia. Tak heran, seluruh elemen tim, termasuk Putros, menunjukkan tekad kuat untuk meraih kemenangan.

Pelatih Persib Bojan Hodak turut memberikan dukungan penuh kepada anak asuhnya tersebut. Dia berharap Putros bisa mewujudkan impian besar yang diidamkan setiap pesepak bola profesional.

”Saya harap mereka lolos. Ini akan luar biasa untuk Putros. Semua orang ingin bermain di Piala Dunia,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Performa Putros bersama Persib musim ini memang cukup konsisten. Dia menjadi bagian penting dalam membawa Maung Bandung bertengger di puncak klasemen sementara BRI Super League 2025/26 dan membuka peluang besar untuk meraih gelar juara. Dari 20 penampilannya sejauh ini, dia mencatatkan satu gol dan dua assist.

Menjelang laga penentuan, Putros mengaku timnya sudah melakukan persiapan matang. Dia optimistis Irak mampu mengatasi Bolivia dan melangkah ke putaran final Piala Dunia.