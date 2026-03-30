Dion Markx Punya Misi Terpendam Bersama Persib Bandung, Sebut Setiap Laga Ibarat Final

JawaPos.com - Bek Persib Bandung, Dion Marx, tak ingin kehilangan kesempatan menjuarai Super League 2025/2026. Persib masih berada di puncak klasemen dengan keunggulan empat poin, menyisakan sembilan laga sisa yang perlu dimenangkan.

Dion Markx menganggap sembilan laga tersebut seperti final, dimulai dari laga terdekat melawan Semen Padang FC pada 5 April mendatang. Timnya punya komitmen untuk bekerja keras bersama-sama, laga demi laga.

“Ya kami melihat setiap pertandingan sebagai final. Seperti yang sudah dikatakan oleh semua sebelumnya. Saya rasa, jika kami berkomitmen bersama, bersama-sama bekerja keras, kami akan memiliki kesempatan yang besar untuk meraih kemenangan,” kata Markx.

Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, 29 Juni 2005, ini merasa bisa melalui laga-laga di depan dengan tenang, tampil lepas tanpa beban. Dirinya cukup beradaptasi dengan lingkungan tim yang tak pernah menjadikan setiap laga di tangga juara menjadi sebuah tekanan atau beban.

“Ya saya semuanya tetap tenang. Karena jika kami bisa melakukan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, kami punya peluang juara di liga. Jadi saya pikir tidak ada yang perlu ditakutkan,” ungkapnya.