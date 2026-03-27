Persib Bandung Siap Tancap Gas: Andrew Jung Antusias, Kondisi Pemain 90 Persen Jelang Duel Krusial Kontra Semen Padang

JawaPos.com - Setelah menikmati jeda kompetisi selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 H, skuad Persib Bandung langsung tancap gas memulai kembali persiapan menghadapi lanjutan Super League 2025/2026.

Semangat tinggi pun terlihat dari penyerang andalan mereka, Andrew Jung, yang antusias kembali ke lapangan dan siap mengalihkan fokus penuh pada sisa pertandingan musim ini.

Jung mengaku menikmati masa liburan bersama tim, namun kini ia menilai saatnya kembali bekerja keras di lapangan. Baginya, periode rehat telah selesai dan seluruh pemain harus kembali mengalihkan fokus untuk memberikan performa terbaik.

Baca Juga:Bojan Hodak Genjot Latihan Persib Jelang Duel Sengit di Kandang Semen Padang

"Liburannya menyenangkan dan kami menikmatinya. Tapi, sekarang waktunya kembali bekerja, dan saya senang bisa kembali ke lapangan," ungkap Jung.

Dalam sesi latihan perdana pascalibur, tim pelatih masih menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik pemain. Program ini bertujuan memastikan seluruh skuad berada dalam kondisi optimal sebelum memasuki fase latihan taktis yang lebih intens.

Persiapan ini menjadi krusial mengingat Persib Bandung akan langsung dihadapkan pada laga tandang melawan Semen Padang FC di Stadion H. Agus Salim pada (5/4).

Pelatih fisik Persib, Miro Petric, memberikan apresiasi atas profesionalisme para pemain selama masa libur. Ia menilai kondisi kebugaran skuad tetap terjaga berkat kedisiplinan dalam menjalankan program latihan mandiri.

Menurut Petric, tidak ada satu pun pemain yang mengabaikan instruksi selama masa jeda kompetisi. Hasilnya, seluruh pemain kembali dalam kondisi sehat tanpa cedera.

"Semua pemain menjalankan program individu dengan baik. Sekarang mereka dalam kondisi sehat dan kami bisa langsung melanjutkan program berikutnya," jelas Petric.

Ia juga mengungkapkan tingkat kebugaran pemain saat ini telah mencapai sekitar 90 persen. Angka tersebut dinilai sebagai modal yang sangat baik untuk menghadapi sembilan laga sisa yang akan menentukan posisi akhir tim di klasemen.

"Kami harus terus bekerja keras. Sembilan pertandingan ke depan sangat krusial, dan kami ingin berada dalam kondisi terbaik sejak laga pertama dimulai kembali," tambahnya.