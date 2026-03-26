Usai Libur Lebaran, Dokter Persib Beberkan Kondisi Fisik dan Berat Badan Pemain

JawaPos.com - Persib Bandung mulai kembali menggelar latihan usai libur Hari Raya Idulfitri 1447 H. Sesi latihan perdana ini berlangsung pada Rabu (25/3) di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api sebagai bagian dari persiapan menghadapi sembilan laga tersisa di Super League 2025/2026.

Setelah mendapatkan libur selama sepekan dari pelatih Bojan Hodak, para pemain kembali berkumpul dengan kondisi yang dinilai cukup baik.

Tim medis memastikan bahwa mayoritas pemain tetap menjaga kebugaran meski tengah menikmati momen Lebaran bersama keluarga.

Dokter tim Persib, Wira Prasetya, menyebut kondisi fisik pemain secara umum tidak mengalami penurunan signifikan. Ia mengungkapkan bahwa program latihan mandiri yang diberikan selama liburan tampaknya dijalankan dengan cukup disiplin oleh para pemain.

“Secara umum sih kelihatannya cukup baik ya. Seluruh pemain saat libur diberi porsi latihan di rumah, dan kelihatannya dijalankan dengan baik,” ujar Wira dikutip dari ileague.id.

Salah satu perhatian utama tim pelatih dan medis adalah perubahan berat badan pemain, yang kerap terjadi setelah libur panjang, terutama saat Lebaran dengan konsumsi makanan bersantan yang tinggi lemak. Namun, dari hasil pemantauan, kondisi berat badan pemain masih dalam batas ideal.

“Berat badan memang sempat jadi perhatian, tapi secara umum tidak ada perubahan signifikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wira menjelaskan bahwa staf pelatih sudah memberikan program khusus agar pemain tetap menjaga pola makan, gaya hidup sehat, serta rutin berlatih selama libur. Hal ini dilakukan agar pemain tidak mengalami penurunan performa saat kembali ke sesi latihan tim.

Meski begitu, pada sesi latihan perdana ini, Persib belum diperkuat sejumlah pemain. Beckham Putra dan Eliano Reijnders masih bersama Timnas Indonesia, sementara Frans Putros tengah membela Timnas Irak.

Selain itu, Thom Haye belum kembali dari Belanda, dan Layvin Kurzawa juga belum terlihat bergabung dalam latihan.

Kondisi ini membuat tim pelatih harus memaksimalkan pemain yang tersedia sembari menunggu skuad lengkap kembali.