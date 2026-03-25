Persib Bandung Tancap Gas Usai Lebaran! Bojan Hodak Pastikan Kondisi Pemain Prima Jelang Lawan Semen Padang

JawaPos.com- Persib Bandung mulai memanaskan mesin usai jeda internasional dan libur Idulfitri dengan menggelar latihan di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/3).

Skuad Maung Bandung kini bersiap menghadapi laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 melawan Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim (5/3) mendatang.

Dalam sesi latihan perdana tersebut, beberapa pemain belum tampak bergabung. Mereka adalah Thom Haye, Layvin Kurzawa, Beckham Putra Nugraha, Eliano Reijnders, serta Frans Putros. Beckham, Eliano, dan Putros diketahui tengah menjalani tugas bersama tim nasional masing-masing.

Meski belum diperkuat seluruh pemain, pelatih Bojan Hodak mengaku puas dengan kondisi timnya setelah menjalani libur selama sepuluh hari. Ia memastikan para pemain tetap menjaga kebugaran dengan baik.

"Semua pemain berada dalam keadaan yang baik setelah libur. Tidak ada yang sakit atau cedera. Sekarang mereka mulai memulihkan kebugaran untuk menghadapi sisa sembilan pertandingan," ujar Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu juga telah menyiapkan program latihan bertahap untuk mengembalikan performa terbaik tim. Dalam beberapa hari ke depan, intensitas latihan akan ditingkatkan sebelum memasuki fase persiapan taktik.

"Dalam tiga hingga empat hari ke depan latihan akan cukup berat, lalu pekan depan kami fokus ke pertandingan melawan Semen Padang," tambahnya.

Kondisi positif ini turut diperkuat oleh laporan tim medis. Dokter tim, Wira Prasetya, memastikan seluruh pemain yang hadir dalam sesi latihan berada dalam kondisi bugar tanpa cedera.

Menurut Wira, kedisiplinan pemain dalam menjalankan program latihan mandiri selama libur menjadi kunci terjaganya kondisi fisik mereka.

"Secara umum kondisinya sangat baik. Semua pemain menjalankan program latihan yang diberikan saat libur, jadi hasilnya terlihat saat kembali latihan," jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa tidak ada perubahan signifikan dari sisi berat badan pemain, yang biasanya menjadi perhatian utama setelah masa libur panjang.

"Biasanya setelah libur ada isu berat badan, tapi kali ini tidak ada masalah berarti. Semuanya tetap terjaga," tambahnya.