Bojan Hodak Dukung Beckham dan Reijnders di Timnas Indonesia, Jadi Modal Penting Bintang Persib Bandung Jelang FIFA Series 2026

JawaPos.com- Dua pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha dan Eliano Reijnders, mendapat dukungan penuh dari pelatih Bojan Hodak setelah dipanggil memperkuat Tim Nasional Indonesia di ajang FIFA Series 2026.

Hodak menilai, kesempatan tampil di level internasional menjadi momentum penting bagi kedua pemain untuk meningkatkan kualitas permainan, khususnya dari sisi mental dan kepercayaan diri.

"Saya harap mereka bisa bermain di Timnas karena ini bagus untuk menambah rasa percaya diri. Jika mereka mendapatkan hasil baik, itu akan semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka," ungkap Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu juga menyadari bahwa lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia bukanlah tim yang mudah. Namun, ia justru melihat situasi tersebut sebagai pengalaman berharga bagi perkembangan pemain.

"Mereka akan menjalani pertandingan sulit, tapi itu justru bagus untuk perkembangan mereka," tambahnya.

Sementara itu, Beckham Putra mengaku bersyukur bisa masuk dalam daftar 24 pemain pilihan pelatih John Herdman. Ia menyadari ketatnya persaingan di dalam skuad Garuda, sehingga kesempatan ini menjadi kebanggaan tersendiri.

"Tentunya senang bisa masuk ke dalam skuad 24 pemain karena tidak mudah. Banyak pemain berkualitas di tim ini. Ini suatu kebanggaan, semoga saya bisa mendapatkan kepercayaan untuk bermain," ujar Beckham.

Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis national football team pada 27 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai bagian dari FIFA Series.