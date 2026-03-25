Sri Wahyuni
26 Maret 2026, 05.42 WIB

Bojan Hodak Dukung Beckham dan Reijnders di Timnas Indonesia, Jadi Modal Penting Bintang Persib Bandung Jelang FIFA Series 2026

Bojan Hodak saat memimpin latihan skuad Persib di GBLA. (Dok. Persib) - Image

Bojan Hodak saat memimpin latihan skuad Persib di GBLA. (Dok. Persib)

JawaPos.com- Dua pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha dan Eliano Reijnders, mendapat dukungan penuh dari pelatih Bojan Hodak setelah dipanggil memperkuat Tim Nasional Indonesia di ajang FIFA Series 2026. 

Hodak menilai, kesempatan tampil di level internasional menjadi momentum penting bagi kedua pemain untuk meningkatkan kualitas permainan, khususnya dari sisi mental dan kepercayaan diri.

"Saya harap mereka bisa bermain di Timnas karena ini bagus untuk menambah rasa percaya diri. Jika mereka mendapatkan hasil baik, itu akan semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka," ungkap Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu juga menyadari bahwa lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia bukanlah tim yang mudah. Namun, ia justru melihat situasi tersebut sebagai pengalaman berharga bagi perkembangan pemain.

"Mereka akan menjalani pertandingan sulit, tapi itu justru bagus untuk perkembangan mereka," tambahnya.

Sementara itu, Beckham Putra mengaku bersyukur bisa masuk dalam daftar 24 pemain pilihan pelatih John Herdman. Ia menyadari ketatnya persaingan di dalam skuad Garuda, sehingga kesempatan ini menjadi kebanggaan tersendiri.

"Tentunya senang bisa masuk ke dalam skuad 24 pemain karena tidak mudah. Banyak pemain berkualitas di tim ini. Ini suatu kebanggaan, semoga saya bisa mendapatkan kepercayaan untuk bermain," ujar Beckham.

Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis national football team pada 27 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai bagian dari FIFA Series.

Dengan dukungan penuh dari klub serta peluang tampil di level internasional, Beckham dan Reijnders diharapkan mampu membawa pengalaman berharga saat kembali ke Persib Bandung, sekaligus meningkatkan kontribusi mereka di sisa kompetisi musim ini. 

Artikel Terkait
Pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung Kompak di Timnas Indonesia, Rizky Ridho Siap Hadapi Bulgaria - Image
Sepak Bola Indonesia

Pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung Kompak di Timnas Indonesia, Rizky Ridho Siap Hadapi Bulgaria

29 Maret 2026, 02.21 WIB

Eks Pemain PSG Ikut Rayakan Gol Beckham Putra saat Timnas Indonesia Kalahkan Saint Kitts and Nevis - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks Pemain PSG Ikut Rayakan Gol Beckham Putra saat Timnas Indonesia Kalahkan Saint Kitts and Nevis

28 Maret 2026, 07.48 WIB

Bukan Top Skor, Tapi Juara Liga! Target Andrew Jung Bersama Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Top Skor, Tapi Juara Liga! Target Andrew Jung Bersama Persib Bandung

28 Maret 2026, 00.38 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

