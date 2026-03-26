Bojan Hodak Genjot Latihan Persib Jelang Duel Sengit di Kandang Semen Padang

JawaPos.com - Persib Bandung mulai kembali menggeber persiapan usai menikmati libur Lebaran. Tim berjuluk Maung Bandung itu kini fokus menatap lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/2026 dengan target menjaga peluang di jalur juara.

Laga terdekat yang akan dihadapi Persib adalah bertandang ke markas Semen Padang FC pada 5 April mendatang. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion H Agus Salim dan diprediksi bakal berlangsung sengit.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyebut jeda kompetisi serta libur Lebaran dimanfaatkan dengan baik untuk memulihkan kondisi para pemain. Ia melihat anak asuhnya kembali dalam kondisi segar, baik secara fisik maupun mental.

“Semua pemain dalam suasana hati yang baik setelah liburan dan tidak ada yang cedera. Jadi semuanya pulih dan siap fokus menghadapi sembilan laga terakhir,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Kondisi ini tentu menjadi modal penting bagi Persib yang masih berambisi bersaing di papan atas. Tanpa gangguan cedera, Hodak memiliki banyak opsi dalam menentukan komposisi terbaik timnya.

Meski begitu, pelatih asal Kroasia tersebut memastikan bahwa timnya tidak akan bersantai. Ia telah menyiapkan program latihan dengan intensitas cukup tinggi untuk mengembalikan ritme permainan para pemain.

“Kami akan menjalani tiga sampai empat hari latihan yang cukup berat, lalu mulai fokus ke pertandingan di Padang,” jelasnya.

Persib sendiri masih menyisakan sembilan pertandingan hingga akhir musim, dengan empat di antaranya dimainkan di kandang. Situasi ini membuat setiap laga menjadi krusial, terutama dalam menjaga konsistensi performa.

Hodak menegaskan bahwa timnya akan menjalani sisa kompetisi dengan pendekatan bertahap, yakni fokus satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, tidak ada laga mudah di fase akhir musim.

“Setiap pertandingan akan berat. Kami akan menghadapi tim yang berjuang keluar dari degradasi dan juga tim papan atas,” tambahnya.