Andre Rizal Hanafi
27 Maret 2026, 01.29 WIB

Bojan Hodak Genjot Latihan Persib Jelang Duel Sengit di Kandang Semen Padang

Bojan Hodak Genjot Latihan Persib Jelang Duel Sengit di Kandang Semen Padang&nbsp; - Image

Bojan Hodak Genjot Latihan Persib Jelang Duel Sengit di Kandang Semen Padang&nbsp;

JawaPos.com - Persib Bandung mulai kembali menggeber persiapan usai menikmati libur Lebaran. Tim berjuluk Maung Bandung itu kini fokus menatap lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/2026 dengan target menjaga peluang di jalur juara.

Laga terdekat yang akan dihadapi Persib adalah bertandang ke markas Semen Padang FC pada 5 April mendatang. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion H Agus Salim dan diprediksi bakal berlangsung sengit.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyebut jeda kompetisi serta libur Lebaran dimanfaatkan dengan baik untuk memulihkan kondisi para pemain. Ia melihat anak asuhnya kembali dalam kondisi segar, baik secara fisik maupun mental.

“Semua pemain dalam suasana hati yang baik setelah liburan dan tidak ada yang cedera. Jadi semuanya pulih dan siap fokus menghadapi sembilan laga terakhir,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Kondisi ini tentu menjadi modal penting bagi Persib yang masih berambisi bersaing di papan atas. Tanpa gangguan cedera, Hodak memiliki banyak opsi dalam menentukan komposisi terbaik timnya.

Meski begitu, pelatih asal Kroasia tersebut memastikan bahwa timnya tidak akan bersantai. Ia telah menyiapkan program latihan dengan intensitas cukup tinggi untuk mengembalikan ritme permainan para pemain.

“Kami akan menjalani tiga sampai empat hari latihan yang cukup berat, lalu mulai fokus ke pertandingan di Padang,” jelasnya.

Persib sendiri masih menyisakan sembilan pertandingan hingga akhir musim, dengan empat di antaranya dimainkan di kandang. Situasi ini membuat setiap laga menjadi krusial, terutama dalam menjaga konsistensi performa.

Hodak menegaskan bahwa timnya akan menjalani sisa kompetisi dengan pendekatan bertahap, yakni fokus satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, tidak ada laga mudah di fase akhir musim.

“Setiap pertandingan akan berat. Kami akan menghadapi tim yang berjuang keluar dari degradasi dan juga tim papan atas,” tambahnya.

Dengan kondisi tim yang semakin solid dan persaingan yang kian ketat, Persib dituntut tampil maksimal sejak laga kontra Semen Padang. Hasil positif di Padang bisa menjadi pijakan penting untuk menjaga asa meraih gelar di akhir musim.

Artikel Terkait
Persib Bandung Tancap Gas Usai Lebaran! Bojan Hodak Pastikan Kondisi Pemain Prima Jelang Lawan Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Tancap Gas Usai Lebaran! Bojan Hodak Pastikan Kondisi Pemain Prima Jelang Lawan Semen Padang

26 Maret 2026, 05.44 WIB

Bojan Hodak Dukung Beckham dan Reijnders di Timnas Indonesia, Jadi Modal Penting Bintang Persib Bandung Jelang FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bojan Hodak Dukung Beckham dan Reijnders di Timnas Indonesia, Jadi Modal Penting Bintang Persib Bandung Jelang FIFA Series 2026

26 Maret 2026, 05.42 WIB

Senjata Rahasia Persib Bandung dan Diandalkan Bojan Hodak Musim Ini, 2 Supersub yang Gacor, Siapa Saja? - Image
Sepak Bola Indonesia

Senjata Rahasia Persib Bandung dan Diandalkan Bojan Hodak Musim Ini, 2 Supersub yang Gacor, Siapa Saja?

19 Maret 2026, 20.34 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

