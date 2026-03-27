HomeSepak Bola Indonesia
Sri Wahyuni
28 Maret 2026, 00.38 WIB

Bukan Top Skor, Tapi Juara Liga! Target Andrew Jung Bersama Persib Bandung

Andrew Jung saat Persib Bandung kalahkan Madura United. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Ambisi besar diusung striker Persib Bandung, Andrew Jung, dalam mengarungi musim 2025/2026. Meski tampil tajam dan menjadi mesin gol tim, penyerang asal Prancis itu menegaskan bahwa target utamanya bukanlah gelar individu, melainkan membawa Pangeran Biru meraih trofi juara.

Hingga saat ini, Jung telah mencatatkan performa impresif dengan torehan 15 gol dari 26 pertandingan di semua kompetisi, termasuk AFC Champions League Two 2025/2026. Di ajang Super League Indonesia, pemain bertinggi 192 cm tersebut telah menyumbang 10 gol dan memimpin daftar top skor internal tim.

Namun bagi Jung, catatan tersebut tidak memiliki arti besar tanpa keberhasilan tim secara keseluruhan.

"Target utama saya adalah juara liga. Saya tidak terlalu memikirkan gelar pencetak gol terbanyak," tegasnya.

Ketajaman Jung, termasuk lima gol yang ia lesakkan di kompetisi Asia, menjadi salah satu senjata utama Persib dalam persaingan musim ini. Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap gol yang dicetaknya hanyalah sarana untuk membantu tim meraih kemenangan.

"Saya hanya ingin tim menang di setiap pertandingan dan akhirnya menjadi juara," tegasnya.

Di sisi lain, Jung juga menunjukkan antusiasme tinggi saat kembali menjalani latihan usai jeda Hari Raya Idulfitri 1447 H. Ia mengaku menikmati masa liburan, namun kini siap kembali bekerja keras bersama tim.

"Liburannya menyenangkan, tapi sekarang waktunya kembali fokus. Saya senang bisa kembali ke lapangan," ujarnya.

Saat ini, sesi latihan Persib masih difokuskan pada pemulihan kondisi fisik pemain sebelum memasuki tahap persiapan taktik yang lebih intens.

Setelah masa jeda, Persib akan langsung dihadapkan pada tantangan berat dengan melakoni laga tandang melawan Semen Padang di Stadion H Agus Salim pada (5/3). Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persib untuk menjaga peluang dalam perburuan gelar, sekaligus pembuktian konsistensi tim di sisa musim.

Editor: Hendra
