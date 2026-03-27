Comeback di Timnas Indonesia, Elkan Baggott Ogah Bahas Masa Lalu!

JawaPos.com - Elkan Baggott akhirnya kembali ke Tim Nasional Indonesia. Dalam pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis, Elkan diproyeksikan tampil sebagai starter. Berikut pernyataan Elkan dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan FIFA Series 2026 kemarin.

Bagaimana persiapan Anda jelang pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis?

Ya, halo. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang bisa kembali dan mewakili negara saya lagi. Dari pesan Coach John, dia membawa energi baru. Kami sangat antusias untuk bermain di depan kalian semua besok.

Sejak terakhir kali Anda bermain bersama tim, apa perbedaan terbesar yang Anda rasakan sebagai pemain dibandingkan sekarang?

Saya rasa perbedaan terbesar sekarang dibandingkan saat saya bermain di sini dua tahun lalu adalah standar dan kualitas pemain. Saya pikir sekarang jauh lebih banyak pemain yang bermain di Eropa, bermain di klub-klub besar, serta liga top. Para pemain yang datang ke sini menetapkan standar yang lebih tinggi. Selain itu, kebersamaan dan semangat tim juga jauh lebih baik daripada sebelumnya. Banyak hal itu tentu datang dari energi Coach John dan juga perubahan mentalitas kami sekarang. Jadi, menurut saya, dua hal itu yang paling terasa berbeda dibandingkan sebelumnya.

Saat pertama kali menerima panggilan kembali ke tim nasional, bagaimana perasaan Anda? Senang atau biasa saja? Dan bagaimana kondisi Anda dalam dua tahun terakhir saat tidak berada di timnas?

Bagi saya, terakhir kali bermain untuk Indonesia adalah di Qatar pada 2024. Sejak saat itu, sudah dua tahun berlalu dan ada beberapa alasan mengapa saya tidak dipanggil ke tim nasional. Itu mungkin akan saya bahas di lain waktu, karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Namun, saya sangat senang bisa kembali sekarang. Ini sebuah kehormatan. Ini negara saya. Saya ingin memberikan yang terbaik serta membuat diri saya, keluarga saya, dan masyarakat Indonesia bangga.

Karena ada banyak nama baru, khususnya di lini belakang, bagaimana persaingan Anda dengan Jay Idzes, Kevin Diks, dan lainnya?

Ya, dibandingkan terakhir kali saya di sini, mungkin setengah tim masih sama dan setengahnya lagi pemain baru. Tentu ada masa adaptasi untuk mengenal pemain-pemain baru. Bahkan, sekarang saya merasa seperti pemain baru yang kembali. Namun, para pemain baru sangat menerima saya dengan baik. Itu membuat proses adaptasi jadi lebih mudah. Untuk persaingan, jelas sekarang lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Namun, sebagai tim nasional yang ingin meraih pencapaian lebih besar, kami memang membutuhkan kualitas pemain yang lebih tinggi. Bersaing dengan pemain yang bermain di lima liga top Eropa akan membantu saya dan pemain lain untuk saling meningkatkan level permainan. Harapannya, kami bisa tampil lebih baik, meraih hasil positif, meningkatkan peringkat FIFA Indonesia, dan ke depan bisa lolos ke Piala Dunia serta mencapai hal-hal yang lebih besar.

Dengan pengalaman Anda bermain di berbagai klub di Inggris, apa yang akan Anda bawa ke tim dalam FIFA Series kali ini?