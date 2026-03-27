Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
27 Maret 2026, 23.15 WIB

Prediksi Ranking Timnas Indonesia Jika Menang Lawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026

Para pemain Timnas Indonesia saat sesi latihan jelang FIFA Series 2026 di Jakarta, Kamis (26/3/2026). Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts and Nevis. Jika berhasil menang, Indonesia berpotensi bertemu Bulgaria atau Kepulauan Solomon di partai final. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026 menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk mendongkrak posisi di ranking dunia. Dengan selisih poin yang berdekatan dengan tim-tim di peringkat 118 hingga 120, kemenangan atas tim asal Karibia tersebut berpotensi membuat ranking Indonesia naik.

Dilansir dari laman resmi FIFA, saat ini Kevin Diks dan rekan berada di ranking 121 dunia dengan 1144,73 poin. Jika mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, akan mendapatkan tambahan 3,96 poin.

Timnas Indonesia berpotensi naik ke ranking 118 dengan beberapa syarat seperti Namibia kalah lawan Kazakhstan dan Komoro di FIFA Series, serta Sierra Leone gagal menang lawan Azerbaijan di FIFA Series.

Namun, jika meraih hasil seri, poin akan berkurang 1,04, sementara kekalahan akan membuat poin berkurang signifikan sebesar 6,04 dan berpotensi menurunkan ranking ke 124. Hal tersebut terjadi karena ranking FIFA Saint Kitts and Nevis yang jauh berada di bawah Indonesia tepatnya 154 dunia.

Estimasi Poin Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

- Menang: +3,96

- Seri: -1,04

- Kalah: -6,04

Ranking FIFA Maret 2026

  • Ranking: 121
  • Poin: 1144,73

Saint Kitts and Nevis

  • Ranking: 154
  • Poin: 1035,25

Jadwal FIFA Series Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

Tanggal: Jumat, 27 Maret 2026

Kick Off: 20.00 WIB

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore