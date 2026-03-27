Prediksi Ranking Timnas Indonesia Jika Menang Lawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026

JawaPos.com - Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026 menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk mendongkrak posisi di ranking dunia. Dengan selisih poin yang berdekatan dengan tim-tim di peringkat 118 hingga 120, kemenangan atas tim asal Karibia tersebut berpotensi membuat ranking Indonesia naik.

Dilansir dari laman resmi FIFA, saat ini Kevin Diks dan rekan berada di ranking 121 dunia dengan 1144,73 poin. Jika mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, akan mendapatkan tambahan 3,96 poin.

Timnas Indonesia berpotensi naik ke ranking 118 dengan beberapa syarat seperti Namibia kalah lawan Kazakhstan dan Komoro di FIFA Series, serta Sierra Leone gagal menang lawan Azerbaijan di FIFA Series.

Namun, jika meraih hasil seri, poin akan berkurang 1,04, sementara kekalahan akan membuat poin berkurang signifikan sebesar 6,04 dan berpotensi menurunkan ranking ke 124. Hal tersebut terjadi karena ranking FIFA Saint Kitts and Nevis yang jauh berada di bawah Indonesia tepatnya 154 dunia.

Estimasi Poin Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

- Menang: +3,96

- Seri: -1,04

- Kalah: -6,04

Ranking FIFA Maret 2026

Ranking: 121

Poin: 1144,73 Saint Kitts and Nevis

Ranking: 154

Poin: 1035,25 Jadwal FIFA Series Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

Tanggal: Jumat, 27 Maret 2026