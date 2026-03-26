Link Live Streaming dan Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026, Saatnya Raih Kemenangan!

JawaPos.com - Pertandingan seru akan tersaji saat Timnas Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series. Duel ini menjadi momen penting bagi Skuad Garuda karena akan menandai era baru di bawah kepemimpinan pelatih John Herdmann. Berikut ini jadwal FIFA Series antara Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis, jam tayang, dan link live streaming di sini.

Bertemu lawan dari konfederasi yang berbeda menjadi modal bagus untuk Indonesia dalam menjajal berbagai pola permainan. John Herdman dalam keterangan resmi mengatakan bahwa mewaspadai potensi strategi serangan balik Saint Kitts and Nevis pada laga nanti.

"Analisis memberi tahu kami bahwa mereka memiliki profil transisi, kekuatan, kecepatan, dan sangat langsung. Jadi kami harus siap menghadapi serangan balik. Kami harus fokus pada diri kami sendiri, identitas Timnas kami, identitas baru," kata Herdman.

Indonesia dan Saint Kitts and Nevis memang belum pernah bertemu dalam laga resmi maupun non resmi. Konfederasi yang berbeda dan peluang kecil tampil di ajang Piala Dunia membuat kedua negara tak sering bersinggungan.

Pada laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Elkan Baggott dan rekan diprediksi akan tampil menyerang sejak menit awal laga. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung tentu menjadi motivasi tersendiri.

Selain itu, berdasarkan ranking FIFA terbaru, Indonesia lebih unggul dengan berada di peringkat 121 dunia, berbanding 154 milik Saint Kitts and Nevis.

Meski demikian, Saint Kitts and Nevis tentu tak ingin sekadar meramaikan FIFA Series di Indonesia, melainkan juga meraih hasil maksimal sekaligus untuk menambah poin di ranking sepak bola dunia.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

Formasi 3-4-3

Kiper: Nadeo Argawinata

Pemain Belakang: Rizky Ridho, Jay Idzes, Elkan Baggott

Pemain Tengah: Sandy Walsh, Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Dony Tri Pamungkas